Citroën montre les crocs avec des prix très agressifs pour sa nouvelle ë-C4

Citroën continue de développer son offre wattée. Après le lancement du ë-C3, son SUV électrique abordable, la marque aux chevrons a décidé de donner une seconde jeunesse au ë-C4. Et bonne nouvelle, les prix reculent drastiquement sur cette nouvelle génération.

Comme vous le savez peut-être, les constructeurs se sont donnés rendez-vous au Mondial de l'Auto 2024 de Paris pour dévoiler leurs futurs véhicules. Depuis l'ouverture du salon, on a eu le droit à de belles découvertes. Renault a par exemple présenté officiellement la R4 e-Tech, la fameuse 4L électrique promise depuis des années.

Mobilize, la filiale de la marque au Losange, a profité de l'évènement pour dévoiler quant à elle les Duo et Bento, deux quadricycles électriques qui espèrent bien voler la vedette à la Citroën AMI.

En parlant justement de la reine des voiturettes sans permis, la marque aux Chevrons a dévoilé une toute nouvelle version de l'AMI avec un style beaucoup plus marqué, plus en phase avec l'identité actuelle du constructeur. Mais ce qui nous intéressera dans cet article, c‘est la refonte de la ë-C4 et ë-C4 X.

Une refonte pour la ë-C4 et des prix plus doux

Près de quatre ans après leur lancement, Citroën a décidé de donner un coup de jeune à ses berlines compactes électriques. A cette occasion, le design des deux véhicules a été modernisé et se rapproche de celui de l'ë-C3, le nouveau SUV électrique abordable de la marque. Côté motorisation, on retrouve deux configurations distinctes :

100 kW (136 ch) et jusqu'à 354 km d'autonomie sur les finitions You et Plus

115 kW (156 ch) et jusqu'à 416 km d'autonomie sur les finitions Plus, Max et Business

Mais ce que l'on retiendra surtout, c'est bien la nouvelle grille tarifaire instaurée par Citroën. En effet, les prix baissent drastiquement sur cette nouvelle génération par rapport à l'ancienne. Ainsi, la ë-C4 dans sa finition d'entrée de gamme You passe à 33 850 € contre 35 740 €, soit une réduction de plus de 2000 €. Avec le bonus écologique de 4 000 €, le ticket d'entrée de la ë-C4 passe donc officiellement sous la barre des 30 000 €.

Cerise sur le gâteau, les écarts de prix sont encore plus importants sur les finitions supérieures ! En version You, la ë-C4 se négocie désormais à partir de 34 800 € contre 42 050 € sur la 1re génération ! Et si vous optez pour le haut de gamme avec la configuration Max, la note sera de 38 000 € tout rond contre 45 100 € auparavant ! De quoi renforcer l'attractivité de la berline de Citroën, qui a de sérieuses concurrentes sur ce segment comme le Tesla Model Y, la Renault Mégane e-Tech ou encore la MG4.