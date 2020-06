Voitures électriques : cette batterie fera exploser leur durée de vie à 2 millions de kilomètres

Un industriel chinois indique qu’il va démarrer la production d’une batterie dont la durée de vie atteindrait les 2 millions de kilomètres. Cette durée de vie est six fois plus importante que celle d’une batterie actuellement commercialisée. Le prix de cette batterie sera cependant plus élevé de 10 %.

Dans une voiture électrique, la batterie est peut-être l’élément le plus important, puisqu’elle apporte l’énergie nécessaire au moteur et aux systèmes embarqués. Deux indicateurs sont cruciaux. La capacité, qui se mesure en watt/heure. Il s’agit de la quantité d’énergie qu’elle est capable d’emmagasiner. Et la durée de vie de la batterie, c’est-à-dire, le nombre de fois qu’il est possible de recharger la batterie avant que celle-ci soit victime d’usure avancée.

L’usure d’une batterie, un élément souvent mésestimé, correspond à une baisse de sa capacité maximale. Si la baisse est importante, il faut alors la changer. Actuellement, les constructeurs garantissent une durée de vie de batterie de 150 000 miles, soit 240 000 kilomètres. Ce qui est déjà considérable. Imaginez donc si la batterie ne perdait pas sa charge pendant… 2 millions de kilomètres.

Garantie 2 millions de kilomètres !

C’est ce que prétend proposer l’équipementier chinois Contemporary Amperex Technology Limited (CATL). Le patron de ce dernier a annoncé avoir mis au point une batterie pour véhicule électrique dont il garantit une durée de vie de 2 millions de kilomètres et de 16 ans. Et il serait d’ores et déjà prêt à la fabriquer, information relayée par l’agence de presse économique Bloomberg. Il ne reste plus qu’à attendre qu’un constructeur automobile lui en commande.

Le patron ajoute que le prix de cette batterie sera évidemment plus élevé. Il évalue le différentiel à 10 % environ. Notez que CATL est l’un des principaux fabricants au monde de batteries pour véhicules électriques. Il travaille pour Volkswagen, mais aussi pour Tesla. La firme d’Elon Musk pourrait donc en profiter, même si elle travaille également sur un projet de batterie avec une équipe de chercheurs canadiens que nous évoquions il y a quelques jours. L’objectif : atteindre le million de kilomètres en durée de vie.

Source : Bloomberg