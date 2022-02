Citroën Ami : le prix de la voiture électrique sans permis augmente

La Citroën Ami sera désormais un peu plus cher ! Près de deux ans après son annonce, la marque automobile française vient d'augmenter les prix de tous les modèles de la voiture électrique sans permis. On fait le point sur la nouvelle grille tarifaire.

En février 2020, Citroën levait le voile sur « l’Ami », une petite citadine électrique sans permis disponible à partir de 14 ans en France. D'abord disponible dans les magasins Fnac et Darty, la voiture électrique est arrivée chez les concessionnaires quelques mois plus tard, dans le courant de l'été 2020.

Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de tester la Citroen Ami pendant quelques jours dans le cadre de sa sortie sur le marché. En 2021, la marque automobile avait finalement dévoilé une nouvelle version de son véhicule, une édition My Ami Cargo avec un intérieur totalement revu mais avec base technique identique et un prix plus élevé. Lors du lancement de cette nouvelle version, Citroen n'a cependant pas touché à sa grille tarifaire.

Voici tous les prix de la Citroën Ami

Initialement, la voiture sans permis était proposée au prix de départ de 6900 euros. En ce début d'année, le géant de l'automobile a annoncé une légère augmentation de prix. Le prix de départ de la Citroën Ami est désormais fixé à 7 390 euros. Evidemment, le prix de toutes les versions avec options a également été revu à la hausse. Voici la grille tarifaire non exhaustive :

Ami Ami : 7 390 €, soit 19,99 €/ mois après un premier versement de 3 100 €

: 7 390 €, soit 19,99 €/ mois après un premier versement de 3 100 € My Ami Colour (Orange, Khaki, Grey ou Blue) : 7790€, soit 19,99 €/ mois après un premier versement de 3 500 €

: 7790€, soit 19,99 €/ mois après un premier versement de 3 500 € My Ami Pop : 8290 euros, soit 24,98 €/ mois après un premier versement de 3 788 €

8290 euros, soit 24,98 €/ mois après un premier versement de 3 788 € My Ami Vibe : 8 750€, soit 29,99 €/ mois après un premier versement de 4 034 €

: 8 750€, soit 29,99 €/ mois après un premier versement de 4 034 € My Ami Cargo : 7790€, soit 20,99 €/ mois après un premier versement de 3414 €

En dépit de cette augmentation, la Citroen Ami reste la voiture sans permis la moins chère du marché. Dans le communiqué de presse annonçant la hausse des prix, la marque se félicite du succès de la citadine, unique sur le marché à l'heure actuelle, en dépit des retards de livraison.

“Ce succès est également lié à tout un écosystème développé spécialement pour Ami, comprenant un parcours client entièrement numérique, de la découverte et des achats en ligne aux livraisons à domicile et aux essais routiers, ainsi qu'à de tout nouveaux canaux de distribution complétant nos 200 concessionnaires”, explique Citroën. L'arrivée de la ZERO de Eli pourrait-elle rebattre les cartes ? On attend votre avis dans les commentaires.