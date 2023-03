Avec son Chromebook Vero 514, Acer étend sa gamme écoresponsable

Face aux préoccupations climatiques, Acer renforce son engagement en faveur de l’environnement avec son programme Earthion. À travers celui-ci, Acer s’implique, afin de réduire son impact environnemental, en développant des solutions innovantes et des produits plus écoresponsables. Le Chromebook Vero 514 a justement été conçu selon cette démarche, tout en proposant un design unique et tous les avantages liés au système d’exploitation Chrome OS.

“Réduire, réutiliser et recycler”, tel est le motto d’Acer avec sa gamme de produits Vero et son nouveau Chromebook Vero 514. L’ordinateur portable est fabriqué à partir de matériaux recyclés et recyclables et même ses emballages sont plus respectueux de l’environnement. Le fabricant s’est aussi assuré de développer un PC robuste et durable pour vous accompagner lors de vos voyages et vos trajets du quotidien. La combinaison des processeurs Intel® Core™ de 12e génération au système d’exploitation Chrome OS permet d’offrir aux utilisateurs une expérience Chromebook ultime.

CLIQUEZ POUR ACHETER LE CHROMEBOOK VERO 514

Un ordinateur portable à l’impact environnemental réduit

La conception du Chromebook Vero 514 a été étudiée de manière à prendre en compte l’ensemble du cycle de vie du produit. Facile à mettre à niveau, à réparer, à démonter et à recycler, son châssis et le contour de son écran sont composés à 30 % de plastique recyclé post-consommation (PCR). De plus, les touches du clavier et les haut-parleurs contiennent 50 % de plastique PCR, et la surface du pavé tactile est produite à partir de 100 % de plastique récupéré dans les océans, ce qui lui octroie une texture agréable au toucher, semblable à du verre, ainsi qu’un retour tactile réactif. De plus, sa dalle est recyclable à 99 % et l’appareil répond aux exigences de fabrication de la norme MIL-STD 810H, qui garantit sa résistance aux chocs et aux chutes.

Acer a aussi pensé son Chromebook Vero 514 pour qu’il dispose d’une durée de vie prolongée, afin de minimiser son impact environnemental et pour vous aider à faire des économies. Plutôt que d’acheter un nouveau PC, effectuez facilement des réparations ou une mise à niveau des composants grâce à un accès simplifié aux pièces de l’ordinateur, comme le stockage.

La marque a également pensé à un packaging écologique pour son produit. 90 % des emballages sont en papier recyclé. Le sac sécurisant l’ordinateur portable et la feuille de protection du clavier sont fabriqués à partir de plastique 100 % recyclé. Par ailleurs, la pochette recouvrant le bloc d’alimentation a été remplacée par du papier recyclé, plus respectueux de l’environnement. Tous ces éléments sont ensuite eux-mêmes recyclables, mais vous n’aurez sans doute pas envie de jeter l’emballage intérieur du Chromebook Vero 514, qui se transforme en support pour améliorer le positionnement du PC et travailler plus confortablement.

Pensé pour les visioconférences

Le laptop est équipé d’un écran de 14 pouces, protégé par un verre Corning Gorilla Glass antireflet. Il affiche une définition Full HD, dispose d’une luminosité de 300 nits et jouit d’une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique sRGB. Les technologies Acer ComfyView et Acer BluelightShield d’atténuation de la lumière bleue permettent un meilleur confort visuel et une réduction de la fatigue oculaire de l’utilisateur.

Les bordures entourant la dalle sont fines, si bien que le Chromebook Vero 514 offre un rapport écran/châssis de 88 %. Compact et léger, le PC portable est aisément transportable et se glisse sans problème dans de petites sacoches ou sac à dos.

L’ordinateur embarque une webcam Full HD à réduction des reflets particulièrement utile pour les visioconférences, là où des ordinateurs portables plus chers vont se contenter d’une qualité HD. Vos interlocuteurs pourront ainsi mieux vous voir, mais aussi vous entendre avec le microphone intégré, pratique si vous n’avez pas de micro-casque. La partie audio est confiée à deux haut-parleurs avec technologie DTS et amplificateur intelligent intégrés. Ces fonctionnalités participent à réduire les effets de distorsion du son, à produire des basses plus puissantes et à améliorer la qualité générale du son.

Les performances du Chromebook Vero 514 sont confiées à un processeur Intel® Core™ de 12e génération avec GPU intégré, de quoi prendre en charge efficacement vos tâches de productivité et de multimédia. Le système et les applications chargent très rapidement grâce à la présence d’un stockage SSD, bien plus rapide que les disques durs HDD classiques.

La batterie du PC portable lui offre une autonomie jusqu’à 10 heures pour ne pas chercher de prise électrique constamment lors de vos déplacements, avec une recharge rapide permettant de regagner 50 % de sa capacité en seulement 30 minutes.

L’ordinateur est également bien pourvu en connectique avec deux ports USB Type-C compatibles Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Type-A, une prise HDMI et un connecteur jack pour casque audio. Le Chromebook Vero 514 supporte le protocole Wi-Fi 6E, le plus récent du standard, pour les meilleures performances sans fil.

L’expérience Chrome OS

Chrome OS est un système d’exploitation rapide et intelligent qui vous permet un maximum de productivité et d’efficacité. Fluide et léger, il est peu en gourmand en ressources, permettant aux Chromebook de disposer d’une confortable autonomie et de faire des économies d’énergie.

Chrome OS démarre en une poignée de secondes pour que vous puissiez reprendre vos activités là où vous les avez laissées sans perdre de temps. Il gère les mises à jour automatiquement et de façon transparente pour que vous n’ayez pas à vous en préoccuper et que vous soyez toujours assuré de profiter de la dernière version du système, incluant les correctifs de sécurité et les nouvelles fonctionnalités.

Un autre bienfait de Chrome OS est l’intégration des services Google, notamment le Play Store et toutes ses applications qui peuvent être installées sur un Chromebook. Nous avons aussi Google Assistant pour les requêtes et le contrôle des objets connectés, Smart Lock pour déverrouiller son PC à l’aide de son mobile Android, ou Family Link en guise de contrôle parental. Vous pouvez même télécharger des documents, feuilles de calcul, présentations et emails pour les consulter et les modifier hors-ligne.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Fnac Darty.