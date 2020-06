Chrome va vous alerter lorsque le navigateur utilise trop d’espace de stockage

Chrome va bientôt introduire une nouvelle fonctionnalité qui vous alerte lorsque le navigateur utilise trop d’espace de stockage. S’il est possible de supprimer les données de navigation, l’application n’offre jusqu’ici aucun moyen de suivre l’évolution de l’espace utilisé sur le disque. Ceci est sur le point de changer.

Les cookies et les données de site tels que les images et fichiers mis en cache évoluent progressivement au fil du temps. Sur Android, vous pouvez libérer l’espace occupé par le navigateur ou n’importe quelle autre application en vous rendant dans la rubrique Applications depuis les paramètres. Sur Desktop, les choses sont plus compliquées, mais Google s’apprête à introduire une nouvelle fonctionnalité pratique qui vous alerte lorsque l’espace disque atteint un niveau critique.

Le changement à venir sera activé par défaut dans les versions de bureau du navigateur. Un nouveau Flag expérimental intitulé Enable storage pressure UI vient d’apparaitre dans Chromium. L’objectif est d’aider les utilisateurs à détecter « une pression de stockage » lorsque Chrome utilise une quantité d’espace disque non négligeable.

Lire également – Chrome, YouTube, Maps : Google supprime automatiquement vos données après 18 mois

Comme expliqué plus haut, l’alerte ne se déclenchera que dans une condition spécifique : lorsque l’espace disque disponible sur le PC atteint un niveau critique. S’il est déjà possible d’effacer les données et le cache sur Chrome, l’équipe Google travaille à améliorer cette fonctionnalité qui reste plutôt limitée. Le site Chromestory a repéré une description de l’option dans le bug tracker du navigateur.

« Une notification sera déclenchée lorsqu’un site tente de stocker des données en utilisant une API de stockage (IndexedDB, FileSystem, AppCache, ou CacheStorage) quand l’espace disque atteint le seuil de 15 % ». Pour éviter une surcharge de notifications, le navigateur n’affichera l’alerte qu’une fois toutes les 24 h.

Les fonctionnalités destinées à la gestion du stockage sont toujours les bienvenues. Cette nouveauté de Chrome sera utile à de nombreux utilisateurs, notamment ceux qui ont souvent recours à des sites et applications web très gourmands en ressources. Les données accumulées sur l’ensemble du navigateur peuvent monter à plusieurs gigaoctets. Pour l’heure, le nouveau flag expérimental est disponible dans Chromium et dans la version Canary de Chrome. Elle devrait être disponible pour tout le monde dans les mois à venir.

Source : ChromeStory