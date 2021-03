Chrome va bientôt sous-titrer automatiquement les contenus vidéo et audio sur PC

Grâce à Live Captions, Chrome va bientôt permettre d’afficher automatiquement des sous-titres sur tout type de contenu sur PC. La fonctionnalité, déjà disponible sur Android, débarque sur la version Desktop sur navigateur. Elle fonctionne aussi bien sur les vidéos que sur les fichiers audios, comme les podcasts.

En 2019, Google présente une nouvelle fonctionnalité bien pratique pour les malentendants : Live Captions. Celle-ci, d’abord introduite sur les Pixel 4, propose de sous-titrer automatiquement tous les contenus comportant de l’audio sur son téléphone. Vidéos, podcasts et même appels : les smartphones Android, comme les Galaxy S20 et les OnePlus 8, peuvent désormais afficher en format texte les sons et voix qu’ils détectent.

Ce n’était qu’une question de temps avant que la firme de Mountain View déploie les Live Captions sur d’autres plateformes. En effet, elle est désormais disponible sur Chrome 89. Pour l’activer, il suffit de se rendre dans Paramètres > Paramètres avancés > Accessibilité. Pour le moment, la fonctionnalité ne détecte que les contenus anglais. Néanmoins, elle devrait bientôt fonctionner avec d’autres langages.

La version PC de Chrome s’équipe de Live Captions

D’après de premiers tests, Live Captions fonctionne parfaitement sur les sites de streaming et de podcasts. La fonctionnalité retranscrit les dialogues détectés dans une petite fenêtre apparaissant en bas de l’écran. Il est toutefois nécessaire de télécharger quelques fichiers de reconnaissance lors de la première activation. Après cela, il n’y a rien de plus à faire que de profiter des sous-titres automatiques.

Il est possible de configurer la taille de la fenêtre pour afficher plus de sous-titres à l’écran. L’utilisateur peut également activer et désactiver à volonté Live Captions très facilement à partir du bouton qui apparaît dans la barre des tâches de Chrome. Le plus impressionnant est sans doute que la fonctionnalité continue de sous-titrer les contenus même lorsque le son est éteint.

Bien que Google cherche à améliorer Chrome 89, notamment en réduisant la consommation de RAM, Live Captions devrait être disponible sur toutes les versions du navigateur. On peut s’attendre à ce que d’autres fonctionnalités visant à optimiser l’accessibilité soient ajoutées prochainement, la firme de Mountain View ayant annoncé qu’une mise à jour sera déployée tous les mois à partir de septembre 2021.

