Chrome : Google lance une extension pour générer des liens vers un extrait de page web

Google lance une nouvelle extension Chrome avec un but très simple : vous permettre de générer des liens capables de faire défiler la page destinataire et de surligner un passage. Grâce à la fonctionnalité de Chrome Link to Text Fragment.

On vous en parlait il y a quelques semaines : si vous utilisez Chrome (ou un autre navigateur Chromium comme Edge) vous avez sans doute remarqué que lorsque vous cliquez sur certains résultats, lors d’une recherche Google, le navigateur vous montre directement le passage pertinent de la page web destinataire.

Créez hyper facilement des liens Link to Text Fragment

N’y voyez ni magie, ni danger pour vos données personnelles. En fait Chrome est capable de reconnaître une balise spéciale dans les liens hypertexte, et réalise alors cette action. C’est ce que la firme appelle le Link to Text Fragment. Google nous a déjà expliqué comment ajouter ces petits bouts de code sur n’importe quel lien hypertexte.

A terme, d’autres navigateurs tels que Firefox ou Safari pourraient eux aussi l’adopter. Même si pour l’heure c’est une exclusivité, on vous le disait, des navigateurs Chromium. Il existe heureusement désormais un moyen plus simple de créer ces liens.

Google vient en effet de publier une extension Link to Text Fragment qui simplifie énormément l’opération. Une fois l’extension ajoutée à Chrome, le reste est presque trivial :

Sélectionnez un peu de texte

Faites un clic droit dessus

Cliquez sur Copier le lien vers le texte sélectionné

Vous pourrez alors directement partager ce lien. Si votre destinataire utilise Chrome ou le nouveau navigateur Edge, il devrait alors immédiatement retrouver le bon passage.Vous pouvez télécharger l’extension via le lien ci-dessous :

Link Text to Fragment sur le Chrome Web Store

Que pensez-vous de cette fonctionnalité ? Partagez votre avis dans les commentaires.