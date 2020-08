Chrome sur Android pourrait vous envoyer des notifications si vous préférez un autre navigateur

Si la guerre des navigateurs fait toujours rage sur PC, malgré la position dominante de Chrome, elle pourrait également éclater sur mobile. À ce titre, Google a déjà pris les devants et a intégré à son navigateur un système de notifications rappelant à l’utilisateur à quel point il est bon d’utiliser Chrome, et pas un concurrent.

S’il y a bien un navigateur qui domine le marché du mobile depuis des années, c’est bien Chrome. Avec plus de 63% d’utilisateurs dans le monde (source : Net Marketshare), le butineur de Google devance allégrement Safari et ses 27,51% d’aficionados. Et encore plus loin derrière, on trouve le navigateur de Samsung, Firefox ou Opera.

Mais cette position dominante de Google va-t-elle durer encore longtemps ? Car depuis quelques mois, en ayant perdu près de 4% d’utilisateurs, Chrome connaît une légère baisse de fréquentation. Pas vraiment de quoi s’inquiéter pour le moment, même s’il semble que Google ait pris les devants avec un système de notifications.

Google vous rappelle qu’il est préférable d’utiliser Chrome sur Android

9to5Google a analysé le code source des dernières versions de Chrome pour Android et y a trouvé des choses intéressantes. Une fonctionnalité, qui n’a pas encore été activée, mais qui est bien présente dans les sources du navigateur, prévoit d’envoyer une notification lorsqu’un possesseur d’un smartphone Android n’a pas utilisé Chrome depuis un petit moment. En clair, si vous faites des infidélités au navigateur de Google, celui-ci se rappelle à votre bon souvenir sous la forme d’une notification. Celle-ci peut prendre la forme d’un message vous suggérant de consulter les dernières actualités sur le navigateur de Google ou encore de réduire votre consommation de data en faisant appel au mode Lite de Chrome.

Toujours en analysant les récents changements de code du navigateur, on découvre que Chrome va encore plus loin : si vous ouvrez le navigateur après une certaine période d’inactivité, Chrome calcule justement le temps écoulé depuis son dernier lancement. Et si vous avez installé un autre navigateur, Chrome n’hésitera pas à vous envoyer une notification vous suggérant d’utiliser… Chrome, bien sûr.

Bien entendu, si cette fonction venait à être activée, il suffirait de totalement désinstaller le navigateur pour ne plus avoir à faire les frais d’une quelconque notification. En revanche, il n’est pas toujours possible de le faire, notamment sur les téléphones Pixel sur lesquels il est simplement envisageable de désactiver le navigateur, mais pas de le désinstaller complètement.

Source : 9to5Google