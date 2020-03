Microsoft Edge : comme Chrome, le navigateur se met en pause pendant la crise du Coronavirus

À l’instar de Google, qui annonçait la semaine passée que tout développement du navigateur Chrome allait être stoppé, Microsoft vient de mettre en pause celui de Microsoft Edge le temps de l’épidémie de Coronavirus.

Plus aucune mise à jour de Microsoft Edge dans sa version stable ne sera diffusée dans les prochaines semaines à cause de l’épidémie actuelle de Coronavirus. Microsoft vient en effet d’annoncer qu’il allait interrompre le développement du navigateur : « à la lumière des circonstances mondiales actuelles, l’équipe Microsoft Edge suspend les mises à jour du canal stable pour Microsoft Edge. Cela signifie que Microsoft Edge 81 ne passera pas en version stable tant que nous ne reprendrons pas ces mises à jour. »



Edge suspendu en même temps que Chromium

Edge étant basé sur Chromium depuis plusieurs mois maintenant, lequel vient justement de se mettre en pause, c’est sans réelle surprise que l’on apprend que le navigateur de Microsoft ne bénéficiera plus de mise à jour dans les semaines à venir. En revanche, l’éditeur précise qu’il continuera à diffuser « des mises à jour de sécurité et de stabilité pour Microsoft Edge 80″. En outre, le déploiement des versions bêta du navigateur est toujours d’actualité : les préversions Canary, Dev et Beta poursuivront leur à jour selon le calendrier habituel, explique Microsoft sur son blog.

Du côté de Google, ce sont Chrome et Chrome OS qui ne recevront plus de mises à jour durant les prochaines semaines. Si Google a fixé une possible date de reprise (10 avril 2020), ce n’est pas le cas de Microsoft.

Si l’on en croit les statistiques de NetmakerShare, Microsoft Edge reste loin derrière Chrome en termes de nombre d’utilisateurs. En revanche, Firefox ayant connu ces dernières années une chute vertigineuse, Edge tend à se rapprocher du navigateur de la fondation de Mozilla. Il semble par ailleurs connaître un léger regain d’intérêt auprès des utilisateurs depuis que Edge est passé sous pavillon Chromium.