Google surligne désormais les infos que vous cherchez directement sur les sites web

Google commence à passer au surligneur directement les passages sur les sites tiers qui correspondent à ses résultats de recherche. La fonctionnalité qui s’appuie sur une fonction standard des navigateurs ne requiert pas des webmasters qu’ils adaptent leur site.

Google commence à déployer une nouvelle fonctionnalité pour vous aider à trouver ce que vous cherchez plus vite dans le moteur de recherche. Désormais, lorsque vous cliquez sur certains résultats, Google ne se contentera plus d’afficher la bonne page. Il demandera au navigateur de faire défiler la page au bon endroit, et de passer le passage que vous recherchiez au surligneur.

La fonctionnalité s’appuie sur les « Extensions d’extrait de site », une fonctionnalité qui permet déjà de montrer un encart standardisé avec un extrait de la page cible lorsque l’internaute pose certaines questions. La différence, c’est donc que vous vous retrouverez plus vite à l’endroit de la page où ce trouve cet extrait mis en avant. Et que le passage en question s’affichera en jaune.

Google confirme l’arrivée de cette nouveauté. Selon l’un des responsables du projet Danny Sullivan, Google y travaille depuis plusieurs années. Cela existe d’ailleurs déjà pour les pages AMP depuis 2018 – en version mobile. Google explique que les tests autour de sa déclinaison HTML ont commencé dans la foulée. Sur le versant technique, la solution retenue par Google a l’avantage de n’imposer aucune adaptation côté webmasters.

Elle s’appuie en effet sur la fonctionnalité Scroll To Text Fragment implémentée notamment dans les navigateurs Chromium (Chrome, Edge, Chromium…). Google ajoute une petite commande à la fin du lien que les navigateurs compatibles peuvent interpréter. Firefox et Safari ne l’ont pas, à date, sauf erreur de notre part, transcrite dans leurs moteurs respectifs de rendu.

Source : The Verge