Google supprime ces 5 extensions Chrome très populaires, voici pourquoi elles ont disparu

Si vous avez remarqué que certaines extensions avaient disparu de votre navigateur, ce n’est pas un bug. Google a décidé de couper l’accès à plusieurs outils très utilisés sur Chrome. Voici les cinq principales victimes et ce que vous pouvez faire à la place.

En mars 2025, Google a mis en place une mise à jour majeure de son navigateur Chrome. L’objectif : passer au nouveau système d’extensions Manifest v3, censé être plus sûr et plus rapide. Mais ce changement a aussi un effet immédiat pour les utilisateurs : de nombreuses extensions anciennes, même très populaires, ont été supprimées sans préavis. Résultat, des millions d’internautes se retrouvent sans leurs outils favoris.

Certaines des extensions supprimées faisaient pourtant partie des plus pratiques du Web. Le célèbre bloqueur de publicités uBlock Origin, par exemple, a été retiré car il s’appuyait sur une technologie devenue incompatible. Il reste disponible sur Firefox, Edge ou Opera, mais plus sur Chrome. D’autres comme Ghostery Private Search ou Papaly sont encore accessibles… mais uniquement via leur site web, avec parfois moins de confort ou plus de publicités.

uBlock Origin, Ghostery, Papaly… ces extensions disparaissent de Chrome avec Manifest v3

Parmi les victimes les plus notables, on retrouve Duplicate Tabs Closer, une extension qui permettait de repérer et fermer facilement les onglets en double. Très utile pour ceux qui jonglent avec des dizaines de pages. Autre outil apprécié, Social Blade, qui offrait des statistiques détaillées sur les créateurs de contenu sur YouTube, TikTok ou Instagram. Là encore, la version web existe toujours, mais l’usage rapide depuis Chrome disparaît.

La suppression de ces extensions s’inscrit dans une politique plus large de Google pour sécuriser son navigateur. Manifest v3 interdit certaines fonctions techniques jugées trop puissantes, notamment celles permettant de bloquer ou de modifier du contenu web en profondeur. Mais ce choix ne fait pas que des heureux. De nombreux utilisateurs envisagent de quitter Chrome pour Firefox ou Edge, qui conservent davantage de souplesse. En attendant, mieux vaut vérifier vos extensions préférées : elles pourraient avoir disparu sans que vous vous en rendiez compte.