Chrome 94 : après Firefox, la connexion automatique en HTTPS débarque enfin

Google veut faire adopter au plus grand nombre le protocole de sécurité HTTPS. Dans cette optique, la firme vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité sur Chrome 94 qui permettra d'ouvrir en priorité les pages sécurisées en HTTPS. Un avertissement sera affiché si ce n'est pas possible.

Depuis le déploiement de Chrome 89, le HTTPS est devenu le protocole de sécurité par défaut du navigateur phare de Google. Le HTTPS vous garantit une connexion sécurisée, puisqu'il chiffre les échanges entre l'internaute et le site internet visité. Pour s'assurer que la majorité des utilisateurs profite du HTTPS, Google vient d'annoncer l'arrivée d'un nouvel outil sur Chrome 94.

Baptisé HTTPS First, cet outil va faire en sorte d'ouvrir en priorité les pages en HTTPS. Si c'est impossible, votre navigateur affichera alors un avertissement en pleine page afin de vous rappeler que votre sécurité n'est pas assurée sur ce site. Libre à vous ensuite de prendre le risque de vous connecter sur une page en HTTP. Notez que cet outil dédié à l'HTTPS est en test depuis janvier 2021.

Après Mozilla, Google lance enfin la connexion automatique en HTTPS

Google précise qu'il faudra dans un premier temps activer cette fonctionnalité pour en profiter. Une fois adoptée par suffisamment d'utilisateurs, et le nombre de sites en HTTP fortement réduit, Google activera cet outil par défaut sur Chrome. Toutefois, cela devrait arriver très rapidement, comme le prouvent les chiffres de Google dans son dernier rapport sur le chiffrement HTTPS sur le Web.

En effet et selon les données de Google, au 3 juillet 2021 94% des pages chargées en Chrome l'ont été en HTTPS. Preuve en est que le protocole de sécurité chère à Google est déjà utilisé par de très nombreux sites web. Autre donnée clé, Google précise que sur les 100 sites les plus populaires au monde, 97 utilisent par défaut le protocole HTTPS. On retrouve dans cette liste des poids lourds du web, comme Netflix, Instagram, LinkedIn, ou encore Reddit, Twitch ou Wikipédia.

Pour rappel, Mozilla Firefox propose un mode HTTPS Only depuis Firefox 83, déployé en novembre 2020. Comme Google, le navigateur a choisi de rapidement mettre en avant ce protocole, afin d'offrir plus de sécurité à ses utilisateurs. Du côté de la concurrence, Edge doit lui aussi intégrer une connexion automatique en HTTPS durant l'été 2021.

Source : Engadget