Chrome 92 : gestionnaire des permissions, partage de page, sécurité, voici les nouveautés

Aujourd’hui débarque la toute nouvelle version de Chrome avec quelques nouveautés très intéressantes. Au programme : une nouvelle méthode partage de page, une meilleure gestion des permissions et des performances globales améliorées. Petit tour d’horizon.

Chrome 91 a été une mise à jour majeure pour le navigateur. De nombreuses nouvelles fonctionnalités avaient alors rejoint ses rangs, comme le copier-coller de fichier, la recherche des onglets fermés et le nouveau design des contrôles des formulaires. Aujourd’hui, ce dernier laisse sa place à Chrome 92, une mise à jour moins fournie, mais tout aussi efficace dans l’amélioration des performances.

Cette nouvelle update a tout de même droit à quelques nouveautés. Celles-ci sont principalement axées sur la simplification des tâches et sur la sécurité de l’utilisateur. Sans bien sûr oublier l’optimisation du navigateur sur son utilisation des ressources de l’appareil. Voici donc ce qui vous attend dans cette dernière version de Chrome.

Découvrez toutes les nouveautés de Chrome 92

Surfer sur le web en 2021 est synonyme de configuration des permissions accordées aux sites visités. Qu’il s’agisse d’empêcher une page de vous localiser ou simplement de couper le son qu’elle émet, tous ces paramètres sont désormais accessibles à partir de la petite icône de cadenas dans la barre d’URL. Un onglet Permissions permet ainsi de gérer tout ce qu’un site peut faire ou ne pas faire.

En parlant de permissions, les cookies publicitaires sont également devenus une autorisation redondante à prendre en compte. En les remplaçant par FLoC, Google n’a pas fait que des heureux, loin de là. La firme laisse désormais la possibilité de le désactiver à tout moment en se rendant sur la page de la Privacy Sandbox accessible depuis ce lien.

La barre d’URL cache également un autre tour dans son sac. Il est désormais possible de rechercher une fonction tout aussi simplement que l’on recherche un site web. Par exemple, en tapant « Créer un raccourci » dans la barre de recherche, celle-ci vous proposera de vous rediriger directement vers l’option sans avoir à passer par le menu déroulant traditionnel.

Chrome 92 va aussi faciliter le partage de pages avec ses proches ou entre différents appareils. Dans un hub dédié, il est ainsi possible de sélectionner une application dans laquelle envoyer le lien ou de générer un QR code pour une personne se trouvant à proximité. Ce dernier correspond donc à celui déjà présent sur la version Android du navigateur.

Reste à traiter les améliorations en matière de sécurité et de performance. Les extensions sont au cœur des préoccupations de Google ces derniers temps, qui a récemment ajouté une fonctionnalité pour prévenir des applications dangereuses pour l’utilisateur. Avec Chrome 92, la firme de Mountain View va plus loin en les isolant les unes des autres, pour éviter qu’elles ne communiquent des informations entre elles.

Autre amélioration au niveau de la sécurité : les tentatives de phishing sont désormais repérées 50 fois plus rapidement qu’auparavant. Enfin, du côté des performances, Chrome se veut toujours moins gourmand en énergie et nécessite 1,2 % du temps total du processeur en moins. De quoi augmenter l’autonomie des appareils. De plus, les résultats de recherches s’obtiennent dorénavant en 100 millisecondes, contre 1,8 seconde dans les précédentes versions.

Comment télécharger Chrome 91 ?

Pour télécharger la nouvelle version de Chrome, la méthode diffère en fonction de votre appareil. Voici la marche à suivre sur chacun d’entre eux :

Android : lancez la mise à jour du navigateur via le Google Play Store

: lancez la mise à jour du navigateur via le Google Play Store iPhone : lancez la mise à jour du navigateur via l’App Store

: lancez la mise à jour du navigateur via l’App Store Mac/PC/Linux : Allez dans les Réglages > A propos de Chrome pour lancer une recherche de mise à jour. Vous pouvez également vous rendre sur ce lien pour télécharger la dernière version de Google Chrome

