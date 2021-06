Chrome 91 : mettez vite le navigateur PC et Android à jour pour corriger cette vilaine faille 0-day

Chrome 91 est disponible depuis à peine deux semaines et déjà on apprend la découverte de plusieurs failles de sécurité 0-day sur PC et Android. Celles-ci seraient activement exploitées, mais Google propose déjà un patch de sécurité : Google conseille donc de mettre au plus vite votre navigateur à jour.

Google avertit les utilisateurs que plusieurs failles 0-day sont activement exploitées dans la dernière version de Google Chrome (91) lancée il y a deux semaines. Compte-tenu de la gravité du problème, Google ne donnera pas de détail sur ces failles avant qu'une majorité d'utilisateurs aient pu installer le correctif, disponible seulement depuis jeudi 10 juin 2021.

Les vulnérabilités affectent Chrome 91 sur Windows 10, Linux ainsi que Android. Le correctif est inclus dans la mise à jour Chrome 91.0.4472.101. Vous pouvez, au choix, forcer la recherche de mise à jour ou attendre que Chrome vous propose automatiquement de l'installer. On vous montre dans ce tutoriel rapide comment lancer la recherche de mises à jour.

Comment forcer la mise à jour de Chrome 91 sur PC / Mac et Android

Il est très simple de forcer la mise à jour de Chrome sur Windows 10, Linux, Mac et Android. Les versions PC / Mac étant virtuellement identiques sur ce point, nous allons vous montrer la procédure sur PC / Mac, ainsi que sur Android.

Forcez la mise à jour de Chrome 91 sur PC / Mac

Pour cela :

Ouvrez Google Chrome 91 sur votre PC Windows / Linux ou Mac

sur votre PC Windows / Linux ou Mac Allez dans les trois points en haut à droite puis dans Paramètres

Allez dans A propos de Chrome en bas dans la colonne de gauche

en bas dans la colonne de gauche Si la mise à jour est proposée, cliquez sur Relancer pour installer la mise à jour et relancer le navigateur

Forcez la mise à jour de Chrome 91 sur Android

Normalement les applications Android sont automatiquement mises à jour en tâche de fond par le Google Play Store, mais si vous souhaitez vous assurer que la mise à jour sera effectuée dès maintenant, c'est aussi possible :

Ouvrez le Google Play Store sur votre smartphone Android

sur votre smartphone Android Touchez votre avatar

Allez dans Mes applications et jeux

De là, vous pourrez immédiatement forcer la mise à jour de Chrome que vous devriez trouver dans la liste

Bien sûr il est possible qu'aucune mise à jour ne vous soit proposée que ce soit sur PC, Mac ou Android. Il est possible que le déploiement n'ait pas encore atteint votre appareil, ou que l'installation a eu lieu automatiquement sans action de votre part. Vous pouvez alors vérifier le numéro de version dans la rubrique A propos de Google Chrome.