Chrome 91 améliore le copier-coller des fichiers et le design des formulaires sur Windows 10

Google confirme l'arrivée de deux nouveautés dans la prochaine version du navigateur Chrome (91) actuellement en bêta sur Windows 10. La firme améliore le copier coller des fichiers Windows 10 sur divers sites dont Gmail. Google a également travaillé avec Microsoft pour moderniser le design des éléments d'interface des formulaires communs à Chrome et Windows comme les boutons à cocher, interface de calendrier standard et bien plus encore.

Alors que Chrome 90 vient tout juste de sortir, Google confirme sur le Chromium blog l'arrivée de deux nouveautés dans Chrome 91. Le premier changement c'est que les Web App ont désormais accès au presse-papier en lecture seule. Les Web App sont des sites conçus comme des applications qui s'exécutent dans le navigateur. De nombreux exemples sont d'ailleurs conçus par Google. C'est le cas notamment de la suite Google Drive (Google Docs, Sheet etc…) ainsi que de Gmail. Or, vous l'avez sans doute remarqué : lorsque vous avez besoin d'interagir avec un fichier, par exemple pour l'attacher en pièce jointe, vous pouvez le faire glisser sur la fenêtre du navigateur ouverte sur la Web App en question.

Vous ne pouvez néanmoins pas copier un fichier sur votre bureau Windows avec un Ctrl + C et le coller dans votre Web App avec un Ctrl + V. Ces dernières n'avaient en effet jusqu'ici pas accès au presse papier pour transférer des fichiers. Avec Chrome 91 le changement est néanmoins timide. Il devient possible de transférer un ou plusieurs fichiers dans une Web App avec un Ctrl + V mais vous ne pouvez toujours pas transférer un ou plusieurs fichiers d'une Web App vers votre bureau via un Ctrl + C / Ctrl + V, accès en lecture seule oblige.

Chrome 91 commence à uniformiser le comportement du presse-papiers entre le navigateur et Windows 10

A terme il semble toutefois qu'on se dirige vers une uniformisation du comportement du presse papier entre le système d'exploitation, le navigateur et ses Web Apps. L'autre changement qui devrait être assez visible c'est un rafraichissement du design des éléments d'interface communs à Chrome et à Windows 10, notamment les éléments d'interface dans les formulaires, comme les cases à cocher ou les petits calendriers que les sites comme ceux des compagnies aériennes, par exemple, peuvent utiliser pour les dates.

Vous pouvez voir un aperçu de ces changements design dans la capture en toute fin d'article. Microsoft explique de son côté avoir collaboré avec les équipes de Google pour aboutir à ces changements. Il ne faut d'ailleurs pas chercher très loin la raison de ce rapprochement avec les équipes de Google – Microsoft explique surtout vouloir “fournir une apparence moderne plus adaptée au toucher et à l'accessibilité qu'attendent aujourd'hui les utilisateurs de Microsoft Edge”.

Pour le reste Chrome 91 devrait surtout apporter des nouveautés pour les développeurs. Google détaille l'arrivée d'une API GravitySensor pour les capteurs de position 3-axes, et des nouveautés pour renforcer la sécurité comme les SharedArrayBuffers que peuvent utiliser les sites lorsqu'ils bloquent les références croisées, l'arrivée d'une vraie API dédiée au système de fichiers, les WebSockets over HTTP/2, entre autres nouveautés dont vous pouvez consulter la liste complète sur le Chromium blog.

