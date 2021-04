Google teste de nouveaux contrôles de lecture dans Chrome

Google teste une mise à jour des contrôles de lecture de Google Chrome. L'encart change légèrement de design et adopte une barre / slider qui permet de changer de position dans vos vidéos et contenus audio même si vous ne vous trouvez pas directement dans le bon onglet.

Google est en train de mener un test grandeur nature pour de nouveaux contrôles média dans Google Chrome. Déployés depuis le mois de janvier 2021, les contrôles media sont un nouveau panneau associé à une nouvelle icône à droite de la barre d'adresses. L'icône évoque celles d'une playlist ou liste d'attente avec une croche dans le coin inférieur droit.

L'ancien design que vous pouvez consulter dans l'image en bas de cet article présentait ces contrôles dans un rectangle divisé en deux parties. A gauche, la source et le nom du contenu. A droite, une sorte de miniature carrée fondue dans le design du panneau. La couleur de fond de ce panneau change en fonction du site. Avec YouTube par exemple, le panneau devient rouge, mais cela peut changer sur certaines chaînes.

Chrome améliore le panneau de contrôle de lecture

Le nouveau design n'est pas en soit une révolution. Mais il affine l'expérience, tout en ajoutant de nouveaux contrôles. Jusqu'alors, en effet, il n'était pas possible de changer la position de lecture exacte depuis cet encart. Il fallait nécessairement revenir dans le bon onglet pour avancer ou revenir en arrière de manière vraiment précise. Google a donc décidé d'ajouter une barre / slider pour simplifier le changement de position directement depuis l'encart.

Au passage, Google a un peu changé la taille du panneau, qui est nettement moins rectangulaire, et a changé l'affichage des jaquettes et miniatures pour qu'elles restent dans un petit carré, sans le fondu avec le reste du design retenu dans la précédente itération. Pour l'heure, ce test n'est mené que dans le canal Canary de Google Chrome et ChromeOS. Pour le tester dans un navigateur, suivez le lien en fin d'article pour télécharger Chrome Canary.

Une fois le navigateur installé, tapez chrome://flags dans la barre d'adresse puis Entrée. Dans le champ de recherche, entrez #global-media-controls-modern-ui et sélectionnez Activer / Enable – redémarrez ensuite Chrome. Les nouveaux contrôles devraient apparaître. Bien sûr, Chrome Canary sert à tester les toutes dernières nouveautés proposées par Google, mais cela n'en fait aucunement un navigateur très stable. Il est dès lors déconseillé de l'utiliser au quotidien.

Télécharger Google Chrome Canary

Source : XDA