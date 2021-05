Chrome 90 plante complètement sur les PC Windows 10

Chrome 90 est complètement bugué sur les PC sous Windows 10. La dernière mise à jour a provoqué de sérieux dysfonctionnements sur le navigateur web de Google. Onglets gelés, démarrage impossible et extensions bloquées…Les témoignages ne manquent pas. Heureusement, Google ne devrait pas tarder à proposer un correctif.

Il y a quelques semaines, Google a déployé la 90ème itération de Chrome. Cette nouvelle mise à jour embarque une kyrielle de nouveautés, dont la possibilité de nommer ses onglets. Sur Windows 10, Chrome s'enrichit aussi avec de nouvelles sécurités visant à protéger les ordinateurs contre les attaque informatiques.

Malheureusement, la dernière version de Chrome ne fonctionne pas correctement sur de nombreuses machines tournant sous Windows 10. D'après les témoignages recueillis par nos confrères de 9to5Google, le navigateur de Google n'arrête pas de planter.

Que faire si Chrome 90 plante sur Windows 10 ?

Concrètement, tous les onglets ouverts par l'utilisateur cessent de répondre. Il affichent alors une page vide intitulée “sans titre”. C'est également le cas de la plupart des extensions installées sur Chrome. Elles deviennent inutilisables pendant de longues minutes. D'après certains témoignages, Chrome 90 refuse aussi régulièrement de démarrer, même après plusieurs redémarrages.

Si vous êtes concerné par ces bugs, 9to5Google vous conseille d'installer la dernière beta de Chrome. Conscient de certains dysfonctionnements, le géant de Mountain View a en effet déjà intégré un correctif à la mise à jour. Google ne devrait pas tarder à proposer ce patch sur le canal stable.

En attendant ce correctif, le média recommande aussi de désinstaller et de réinstaller Chrome directement depuis le site de Google. Ensuite, activez la synchronisation de l’historique, des signets et des mots de passe. Fermez le navigateur web. Ouvrez l’explorateur de fichiers et rendez-vous à l'adresse suivante : %LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\User Data. Il suffit alors de supprimer le fichier « Local Stafe ».

Cette méthode permettrait dans certains cas de corriger le tir. Si cette astuce a réglé le problème, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. D'autres méthodes temporaires, plus complexes, sont aussi évoquées sur les forums de Google. De notre côté, on vous conseillera d'attendre que Google propose un correctif.

Source : 9to5Google