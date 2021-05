Chrome 90 : Google ajoute une nouvelle sécurité pour les PC Windows 10

Chrome 90 embarque une nouvelle couche de protection visant à prémunir les utilisateurs contre les attaques informatiques. Cette mesure de sécurité concerne une grande partie des PC tournant sous Windows. D'après Google, elle permet d'empêcher les pirates d'exploiter les failles de sécurité du navigateur.

Il y a quelques semaines, Google a déployé la 90ème version de Chrome sur tous les appareils compatibles. Cette mise à jour comprend un renforcement des mesures visant à promouvoir le protocole HTTPS, la possibilité de nommer des onglets et la compatibilité avec le codec open source AV1.

Ce n'est pas tout. Dans un billet de blog publié ce 4 mai 2021, Alex Gough, un ingénieur Google dédié à la sécurité sur Chrome, a révélé que la mise à jour contient aussi de nouvelles mesures de protection pour les ordinateurs qui tournent sous Windows.

Sur le même sujet : la beta de Chrome 91 consomme moins de batterie et améliore le design du navigateur

Google protège les ordinateurs Windows 10 avec une nouvelle mesure de sécurité

Comme l'explique l'ingénieur, Chrome 90 ajoute “la protection de pile imposée par le matériel”, une technologie qui permet de “rendre l'exploitation de failles de sécurité” plus compliquée. D'après le billet d'Alex Gough, cette protection complexifie la tâche d'un attaquant qui aurait découvert une éventuelle faille de sécurité dans le code du navigateur. Bref, cette option permet de mettre des bâtons dans les roues des pirates qui souhaiteraient prendre le contrôle de votre ordinateur.

Cette nouvelle couche de protection est disponible sur Chrome 90 sur tous les ordinateurs ayant installé la mise à jour Windows 20H1 (déployée en novembre 2019) ou une version ultérieure, et qui sont alimentés par des processeurs dotés de la technologie “de contrôle de flux d'application”. Parmi les composants qui embarquent cette technologie, on trouve les processeurs Intel Core de 11e génération et les processeurs AMD Zen 3.

On vous invite donc à installer cette mise à jour de Chrome dès que possible, surtout si vous utilisez un PC alimenté par un des processeurs compatibles. On vous conseille de programmer les mises à jour automatiques en vous rendant dans « A propos de Google Chrome » et de cocher « Mettre à jour Chrome automatiquement pour tous les utilisateurs ».