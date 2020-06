Chrome 85 : Google va masquer les URL dans la barre d’adresse

Dans Chrome 85, Google prépare un changement radical au niveau de l’affichage des URL. Les canaux Dev et Canary du navigateur introduisent une nouvelle option qui masque l’adresse des pages web. La firme nourrit cette volonté depuis plusieurs années déjà, mais se heurte au mécontentement d’une horde d’utilisateurs. Elle semble désormais décidée à forcer cette médication dans les prochaines versions de Chrome.

Google a essayé plusieurs fois de cacher l’URL des pages web dans la barre d’adresse de Chrome. Bien qu’ayant fait marche arrière à plus d’une reprise, la firme n’a jamais caché son intention d’y revenir. Cette décision n’a jamais été accueillie favorablement par les utilisateurs, notamment au sein de la communauté des développeurs. Malgré cette réticence, Google semble décidé à dérouler son plan initial.

Les versions Dev et Canary de Chrome 85 introduisent de nouvelles options qui permettent de rogner les URL dans la barre d’adresse. Concrètement, cette dernière affichera bientôt uniquement le nom de domaine des sites web visités. Par exemple, au lieu de https://www.phonandroid.com/chrome-85-google-va-masquer-url-dans-la-barre-adresse/, Chrome affichera simplement le nom de domaine phonandroid.com.

Un changement pour « le bien des utilisateurs ».

La possibilité de voir l’URL complète d’une page web est indispensable pour mieux se repérer. Il suffit d’un coup d’œil pour savoir où l’on se situe, surtout lorsque plusieurs onglets sont ouverts au niveau du navigateur. Le préfixe HTTPS permet aussi de savoir si une page web est sécurisée ou non. Et pourtant, la décision de Google de retirer cette mention, tout comme le www est motivée par la volonté de rendre la navigation plus sure pour les internautes.

La firme défend sa position par le fait que les URL trop longues facilitent les campagnes de phishing dont la réussite dépend fortement du manque de vigilance des internautes. Il est plus aisé pour les hackers de faire passer de fausses adresses pour des URL légitimes. Pour cela, trois nouveaux flags font leur apparition dans Chrome 85.

Le premier est intitulé Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query, and Ref. Une fois activée, cette option masque la majeure partie de l’URL des pages web pour ne maintenir que le nom de domaine. Les deux autres flags nommés Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query, and Ref on Hover et Omnibox UI Hide Steady-State URL Path, Query, and Ref on Interaction permettent respectivement d’afficher l’adresse complète lorsque vous survolez l’adresse ou interagissez avec la page.

Ces options devraient être proposées dans la version stable de Chrome 85 qui sera disponible d’ici septembre si tout va bien. Leur activation restera facultative comme souvent avec les fonctionnalités expérimentales avant d’être imposée dans une future version du navigateur.

Source : Android Police