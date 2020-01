Google annonce la fin progressive du support des Chrome Apps d’ici juin 2022

Déjà inaccessibles dans le Chrome Web Store depuis le début de l’année 2018, les Chrome Apps seront définitivement abandonnées d’ici juin 2022. Les premières échéances auront lieu en 2020. Cette fin de support ne concerne pas les thèmes ou les extensions, Google confirmant vouloir continuer à investir dans ces dernières.

Vous ne le saviez peut-être pas : depuis trois ans et demi, les Chrome Apps ont été abandonnées. En août 2016, Google a en effet annoncé que cette technologie ne l’intéresse plus, voyant bien qu’elle ne bénéficie pas d’un soutien populaire et estimant qu’elle est dépassée vis-à-vis des navigateurs Web modernes (dont Chrome). Ce n’est qu’au début de l’année 2018 que les Chrome Apps n’ont plus été accessibles dans le Chrome Web Store, que ce soit sur macOS, Windows ou Linux. Elles sont restées accessibles avec Chrome OS.

Cette semaine, nouvelle étape dans l’abandon progressif des Chrome Apps. La firme de Mountain View annonce sur le blog de Chromium qu’elle arrête le support technique des Chrome Apps, même sur Chrome OS. Un calendrier a été communiqué par le groupe américain, détaillant quand les Chrome Apps ne seront plus mises à jour et sur quelles plates-formes. Ce calendrier s’étend du printemps 2020 à l’été 2022. Vous noterez que la plupart des Chrome Apps ne sont déjà plus accessibles depuis bien longtemps…

Graduellement de mars 2020 à juin 2022

Première étape : mars 2020. À cette date, Google arrêtera d’accepter de nouvelles applications pour le Chrome Web Store. Et ce sur toutes les plates-formes, même Chrome OS. Notez que les développeurs pourront continuer de soumettre des mises à jour jusqu’à l’abandon complet. Trois mois plus tard, en juin 2020, les Chrome Apps ne seront plus accessibles sur Windows, Mac et Linux. Un délai supplémentaire de six mois est accordé aux entreprises et aux corps éducatifs qui utilisent ses applications. Pour eux, la date à retenir est décembre 2020.

En juin 2021, les Chrome Apps ne seront plus disponibles sur Chrome OS. Une fois encore, les entreprises et l’enseignement bénéficieront d’un délai supplémentaire. Cette fois, la période accordée est de un an. Soit un arrêt définitif, pour tous, en juin 2022. Notez que ce calendrier ne concerne que les extensions de Chrome que Google continue de supporter (techniquement et financièrement). Ces dernières sont toujours toutes accessibles sur le Chrome Web Store.