Chrome 79 : Google déploie un correctif pour le bug sur Android

Mise à jour du 18/12/2019 de 14h30 :

Google a commencé à déployer un correctif pour son navigateur Google Chrome et le logiciel WebView. Un bug coupait l’accès aux données stockées sur certaines applications Android, notamment des jeux mobiles par exemple où les sauvegardes étaient inaccessibles. Google a revu le nombre de personnes touchées à la baisse. Ce ne sont pas 50% des utilisateurs Android qui ont été impactés, mais seulement 15%. Le constructeur a présenté ses excuses dans un communiqué mardi 17 décembre.

Un bug dans Chrome 79 supprime les données de certaines applications sur Android. Des millions d’utilisateurs sont concernés, la mise à jour ayant déjà atteint au moins 50% des appareils compatibles selon Google. Le déploiement vient d’être stoppé en attendant un correctif.

Chrome 79 est disponible sur toutes les plateformes depuis la semaine dernière, mais un bug inattendu cause de sérieux problèmes sur Android. De nombreux utilisateurs rapportent que les données des applications disparaissent sans explication. Google a confirmé l’existence d’un bug « critique » et a mis en pause le déploiement de la mise à jour afin d’éviter que davantage d’appareils soient affectés. Une question se pause à la suite de cet étonnant souci technique : comment un bug dans Chrome peut-il toucher d’autres applications d’Android ?

Un problème lié au composant WebView géré par Google Chrome

Google explique que le bug est lié au composant WebView qui est de plus en plus utilisé par les développeurs. Ce dernier permet d’afficher des pages web traditionnelles à l’intérieur des applications mobiles sans forcer les développeurs à recréer la roue en utilisant des technologies propres à Android et iOS. Certaines applications Android s’exécutent entièrement avec le composant WebView qui est directement intégré à Google Chrome depuis Android Nougat. Les développeurs obtiennent les dernières API et fonctionnalités du composant via les mises à jour du navigateur.

Depuis Chrome 79, Google a changé l'emplacement où sont stockées les données Web. Une migration est censée s’opérer automatiquement avec la dernière mise à jour du navigateur, mais malheureusement un bug est en train de causer l’échec du processus sur Android, ce qui entraîne une perte de données en cours de route. Toutes les applications qui reposent en partie ou intégralement sur le composant sont potentiellement concernées. Selon Google, Chrome 79 a déjà été installé sur au moins 50% des appareils Android compatibles. Le déploiement est suspendu depuis ce week-end et un correctif est en cours d’élaboration.

