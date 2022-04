Chrome 101 : gestionnaire des téléchargements repensé, sauvegarde des groupes d’onglets, voici les nouveautés

Google vient de déployer la version 101 de Chrome, son navigateur phare. Après avoir apporté d'importants changements avec la version 100, cette nouvelle mouture se contenter d'intégrer des modifications mineures, comme une refonte du gestionnaire de téléchargements. On fait le point ensemble sur les nouveautés.

À la fin mars 2022, Google a déployé la version 100 de Chrome, une étape importante pour le navigateur phare de la firme de Mountain View. L'occasion pour le constructeur de procéder à des changements majeurs sur Chrome, notamment avec une meilleure intégration du navigateur avec l'interface Material You sur Android, une nouvelle API dédiée au partage d'écran et une refonte du logo de l'appli sur iOS et Android.

Quatre semaines plus tard, Google déploie donc la version 101 de Google Chrome. Sans surprise, cette nouvelle mouture est plutôt chiche en nouveautés et se contente d'intégrer des modifications mineures aux côtés d'une dizaine de correctifs divers. Notez toutefois que pour profiter des rares fonctionnalités inédites proposées par Chrome 101, il faudra passer par le système de flags. Cette section permet d'activer des options dont le développement n'est pas encore finalisé par les équipes de Google.

La liste des nouveautés de Google Chrome 101

Et justement, quelles sont ces nouveautés ? On concerne avec une refonte de l'interface du gestionnaire de téléchargements. Désormais, tous les fichiers téléchargés seront accessibles depuis un onglet unique situé en haut à droite de la fenêtre, comme le propose Microsoft Edge. Pour l'activer, il faut se rendre sur la page suivante chrome://flags/#download-bubble et passer le paramètre sur Enabled.

Ensuite, le gestionnaire de mots de passe intégré de Chrome accueille également une nouvelle fonction. Vous pouvez désormais ajouter des “Remarques” à vos différents mots de passe sauvegardés par le navigateur. Cet espace vous permettra de vous laisser un pense-bête par exemple.

La sauvegarde de groupe d'onglets est enfin de la partie. Ce n'est pas trop tôt, puisque cette fonctionnalité était annoncée à l'origine sur Chrome 95. Pour en profiter, il faudra une nouvelle fois activer la fonctionnalité sur la page chrome://flags/#tab-groups-save. Cet outil se révèle extrêmement pratique, et vous permettra d'accéder en un clic aux groupes d'onglets que vous avez sauvegardé. Pratique pour réunir plusieurs pages dédié à un thème particulier par exemple.