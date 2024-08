Choice Day AliExpress : notre Top 3 des meilleures offres de smartphones à prix mini !

Pendant quelques jours, AliExpress célèbre le Choice Day et pour l'occasion, l'enseigne propose une multitude de produits à prix mini. Pour vous aider à faire de bonnes affaires, voici notre Top 3 des meilleures offres de smartphones. Xiaomi, OnePlus, Samsung, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Profiter du Choice Day AliExpress

AliExpress frappe fort avec son événement phare, le Choice Day. Du 1er au 5 août (inclus), le site propose des réductions spectaculaires jusqu'à -60% et des codes promo irrésistibles :

3€ de remise dès 29€ d'achat avec le code PHONAND03

8€ de remise dès 69€ d'achat avec le code PHONAND 08

20€ de remise dès 169€ d'achat avec le code PHONAND 20

30€ de remise dès 239€ d'achat avec le code PHONAND 30

50€ de remise dès 369€ d'achat avec le code PHONAND50

Cette année, l'accent est mis sur les smartphones avec des offres à ne pas manquer, garantissant des performances supérieures à des prix défiant toute concurrence. Vous n'avez pas le temps de chercher l'offre qui répondra à tous vos besoins ? Découvrez notre top 3 des meilleures offres de smartphones pour cette édition du Choice Day :

Le OnePlus 12 à 607,81€ au lieu de 1007,55€ soit une remise de -34% + une réduction de 50€ grâce au code PHONAND50 Le Samsung Galaxy S24 Ultra à 821,68€ au lieu de 1284,29€ soit une remise de -32% + une réduction de 50€ grâce au code PHONAND50 Le Xiaomi 13T Pro à 481,68€ au lieu de 698,75€ soit une remise de -24% + une réduction de 50€ grâce au code PHONAND50

Le OnePlus 12 : performances et innovation à prix réduit

Profiter du OnePlus 12 à -34%

Le OnePlus 12 se distingue par son design soigné, inspiré des montres de luxe, et ses détails minutieux. Il est équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3, avec jusqu'à 16 Go de RAM et une grande batterie de 5400 mAh, garantissant des performances élevées et une excellente autonomie. Le système de refroidissement Dual Cryo-velocity VC assure une gestion thermique efficace. Son écran ProXDR 2K 120Hz offre des visuels lumineux et fluides. Le OnePlus 12 intègre également un système de caméra Hasselblad de 4e génération, comprenant un capteur principal de Sony, un téléobjectif périscope 64MP et un ultra-grand angle.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra : une puissance inégalée

Profiter du Galaxy S24 Ultra à -34%

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est un smartphone qui allie performance et design sophistiqué. Il est doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, offrant une résolution impressionnante de 3200 x 1440 pixels pour des images nettes et éclatantes. Sous le capot, on trouve le processeur Exynos 2200 associé à 12 Go de RAM, assurant une navigation fluide et une capacité multitâche remarquable. Le stockage de 512 Go permet de conserver une grande quantité de fichiers et d'applications. Le système de caméra avancé capture des photos et vidéos de haute qualité, faisant de ce smartphone un choix idéal pour les amateurs de technologie et de photographie.

Le Xiaomi 13T Pro : l'équilibre parfait entre qualité et prix mini

Profiter du Xiaomi 13T Pro à 24%

Le Xiaomi 13T Pro se distingue par son système de caméra professionnelle développé en partenariat avec Leica, offrant des images authentiques et des filtres créatifs uniques. Son écran AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144Hz assure des visuels fluides et dynamiques. Il est équipé du processeur MediaTek Dimensity 9200+ pour des performances rapides et efficaces. La technologie IP68 garantit une résistance à l'eau et à la poussière, tandis que la batterie de 5000 mAh et le système de refroidissement avancé permettent une utilisation prolongée sans surchauffe. Avec sa capacité Wi-Fi 7 et ses fonctionnalités avancées de photographie et de vidéo, le Xiaomi 13T Pro est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.