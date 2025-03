Votre boite Gmail est saturée par des milliers de messages inutiles ? Voici comment faire un grand ménage de printemps

Entre les promotions, les réseaux sociaux et les notifications envoyées par de nombreux services, notre boite de réception Gmail peut rapidement être submergée par une avalanche de messages inutiles. Pour éviter de se retrouver contraint à payer pour du stockage supplémentaire, on vous explique comment faire un grand ménage de printemps dans votre boite Gmail.

Si vous êtes propriétaire d'une adresse Gmail, vous êtes peut-être comme de nombreux Français assaillis chaque jour par une avalanche de messages inutiles. Il faut dire qu'entre les réseaux sociaux, les annonces promotionnelles ou encore les notifications envoyées par nos différents services, les mails peuvent s'accumuler à vitesse grand V et occuper notre précieux espace de stockage.

Alors au début, on fait en sorte de prendre quelques minutes chaque jour pour supprimer ces indésirables… Et puis, on part en vacances et on délaisse sa boite mail pendant quelques temps. À notre retour, c'est le bazar complet avec des centaines de messages non lus !

Et fatalement, vous n'aurez probablement pas envie de passer de très longues minutes à cocher un par un ces messages pour les effacer manuellement. Alors, les messages s'entassent et vous vous contentez de faire un peu de tri chaque jour pour garder bonne conscience. Mais cela ne suffit pas à endiguer ce flot continu de mails inutiles, et résultat, votre espace de stockage gratuit (15 Go sur Gmail) réduit à vue d'oeil.

Pourquoi il faut nettoyer sa boite de réception Gmail ?

Comme dit plus haut, Google offre gratuitement à tous les utilisateurs 15 Go de stockage. Seulement, il faut savoir que ces 15 Go ne sont pas alloués uniquement à Gmail. En effet, ils servent également à enregistrer vos documents sur Google Drive, mais aussi vos photos enregistrées sur Google Photos. Par conséquent, on peut vite, très vite, arriver à saturation.

Et dans ce cas-là, il n'y pas 36 solutions. Soit on fait du tri, soit on passe à la caisse pour obtenir plus de place via Google One, le service de stockage sur le cloud de la compagnie américaine. Hors promotion, le service est facturé 1,99 € par mois pour 100 Go supplémentaires ou 2,99 € par mois pour 200 Go de plus. En soi, l'investissement n'est pas colossale, mais ce serait tout de même dommage de sortir la carte bleue alors que Gmail embarque déjà plusieurs outils très pratiques pour faire le ménage.

Comment savoir si mon espace de stockage est saturé ?

Avant de vous dévoiler les secrets d'un ménage de printemps efficace, il convient de connaître l'état actuel de votre espace de stockage sur Google One. Pour ce faire, rien de plus simple :

Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur le site de Google One. Si besoin, connectez-vous avec vos identifiants Google

Cliquez maintenant sur l'onglet Stockage en haut à gauche

en haut à gauche Ici, vous aurez un aperçu rapide de l'espace de stockage utilisé par Google Drive, Gmail et Google Photos

Faire un premier nettoyage via Google One

Maintenant que vous avez une idée plus précise de votre situation, sachez qu'il est possible de faire un premier nettoyage via Google One :

Toujours dans la partie Stockage, cliquez sur Nettoyer l'espace

Ici, Google vous proposera des suggestions pour éliminer certains fichiers comme vos mails déjà dans la corbeille, des mails indésirables ou des photos/vidéos volumineuses

Cliquez sur l'onglet de votre choix pour accéder aux fichiers en question

Cochez ensuite ceux dont vous souhaitez vous débarrasser et cliquez sur l'icône de corbeille en haut à droite

Une autre option consiste à se concentrer uniquement sur l'un des trois services : Google Photos, Google Drive ou Gmail. Il suffit de cliquer sur l'un d'eux en bas de l'écran pour accéder à une longue liste d'éléments potentiels à supprimer.

Comment nettoyer sa boite de réception Gmail ?

On s'attaque maintenant au sujet principal de cet article : comment nettoyer rapidement sa boite de réception Gmail. Nous allons vous présenter ici différents outils pour retrouver une boite fonctionnelle et propre.

Créer des catégories pour classer ses mails

Tout d'abord, ne négligez pas cette fonctionnalité très pratique : la possibilité de classer automatiquement vos mails dans des catégories prédéfinies. En effet, Gmail peut ranger automatiquement les courriels reçus dans quatre catégories distinctes, à savoir : Réseaux sociaux, Promotions, Notifications et Forum.

Pour les activer, voici la marche à suivre :

depuis la page d'accueil de Gmail, cliquez sur l'icône d'engrenage située en haut à droite pour ouvrir le volet de configuration rapide

située en haut à droite pour ouvrir Cliquez maintenant sur le bouton Voir tous les paramètres

Allez dans l'onglet Boîte de réception, puis Catégories

Si ce n'est pas déjà le cas, cochez les cases pour Promotions, Réseaux sociaux, Notifications et Forum

N'oubliez surtout pas de valider l'opération en cliquant sur le très discret bouton Enregistrer les modifications tout en bas

Grâce à cette petite astuce, votre boite de réception principale ne sera déjà plus submergée par des mails promotionnels ou liées à vos réseaux sociaux. Il ne vous restera plus qu'à faire le tri dans les catégories susmentionnées pour gagner de l'espace de stockage rapidement. La méthode, vous la connaissez probablement :

Cliquez sur l'une des catégories et cochez la petite case en haut à gauche, juste en dessous de la barre de recherche, pour sélectionner tous les messages visibles

Pour tout effacer, cliquez bien sur Supprimer les XXX conversations dans la catégorie actuelle

dans la catégorie actuelle Finissez le travail en cliquant sur l'icône de la corbeille située en haut à droite

Supprimer des messages similaires

Si jamais vous êtes agacés de recevoir en boucle des mails d'une entreprise, d'un réseau social ou d'un commerce en particulier, il est possible de tous les supprimer d'un seul coup en faisant appel aux filtres :

Ouvrez un message de l'expéditeur en question, puis cliquez sur l'icône des trois petits points dans la barre d'outils

dans la barre d'outils Cherchez maintenant l'option Filtrer les messages similaires

Le moteur de recherche s'ouvre alors, cliquez sur Rechercher pour lister tous les mails de cet expéditeur

pour lister tous les mails de cet expéditeur Il ne vous reste plus qu'à cocher la case en haut à gauche pour sélectionner tous les messages et cliquer sur la corbeille pour les supprimer définitivement

Bloquer définitivement les mails indésirables

À force de renseigner à droite à gauche son adresse mail pour passer une commande, accéder à un service en particulier ou pour obtenir la carte de fidélité d'une enseigne, on peut rapidement recevoir une tonne de mails promotionnels.

Plutôt que de passer sa vie à les supprimer au fur et à mesure de leur arrivée dans notre boite mail, la meilleure option consiste à se désabonner du listing des entreprises. Il faut en effet savoir que le RPGD impose aux commerçants/fournisseurs de services d'inclure un lien de de désabonnement dans leurs publicités.

Généralement situés en bas des mails, ces liens se présentent sous les formes suivantes : se désabonner, se désinscrire ou unsubscribe dans la langue de Shakespeare.

Par conséquent, prenez donc quelques minutes pour identifier vos mails récurrents et cliquez sur les fameux lieux de désabonnement. De cette manière, vous couperez directement le flot de publicités à la source.