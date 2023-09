ChatGPT : l’auteur de Game of Thrones porte plainte contre OpenAI

Plusieurs auteurs connus comme George R.R. Martin, à l'origine de Game of Thrones, rejoignent la plainte déposée par l'association américaine Authors Guild contre OpenAI. Ils accusent l'entreprise d'avoir entraîné son modèle de langage utilisé dans ChatGPT avec des versions piratées de leurs livres.

Le robot conversationnel ChatGPT ne serait rien sans les données qu'il récolte sur Internet. Le modèle de langage qu'il utilise doit en effet emmagasiner un maximum d'informations pour fournir des réponses pertinentes aux requêtes des utilisateurs. Le problème, c'est qu'on trouve de tout sur le Web, par exemple des œuvres protégées par des droits d'auteur. Quid des compensations si elles sont utilisées pour entraîner ChatGPT ? C'est simple : il n'y en a aucune.

L'association américaine Authors Guild, qui regroupent de très nombreux écrivain(e)s, a porté plainte contre OpenAI, à l'origine de ChatGPT. Elle affirme que l'intelligence artificielle s'est servie entre autres de versions piratées de livres, ce qui constitue une violation des droits d'auteur et un “vol systématique à grande échelle”. Depuis peu, de grands noms de la littérature ont rejoint la plainte, comme George R.R. Martin (Game of Thrones), mais aussi John Grisham, Jonathan Franzen, Jodi Picoult ou George Saunders.

Des écrivains célèbres rejoignent la plainte contre OpenAI pour violation de droits d'auteur

Jonathan Frenzen explique que “les auteurs devraient avoir le droit de décider quand leurs œuvres sont utilisées pour “former” l'IA. S'ils choisissent d'y participer, ils doivent être indemnisés de manière appropriée”. La plainte va plus loin puisqu'elle estime que les modèles de langage d'OpenAI “mettent en péril la capacité des auteurs de fiction à gagner leur vie, dans la mesure où [ils] permettent à n'importe qui de générer automatiquement et gratuitement (ou à très bas prix) des textes pour lesquels ils paieraient autrement des auteurs”.

De son côté, OpenAI assure que ses équipes “respectent les droits des écrivains et des auteurs […]. Nous avons des conversations productives avec de nombreux créateurs dans le monde entier, y compris l'Authors Guild, et nous avons travaillé en coopération pour comprendre et discuter de leurs préoccupations concernant l'IA”. Malgré cette bonne volonté affichée, les créateurs de ChatGPT restent la cible de plainte de plus en plus nombreuses.

