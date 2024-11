OpenAI veut transformer l’école avec ChatGPT, mais les enseignants résistent

OpenAI veut aider les enseignants à intégrer ChatGPT dans leurs cours avec un guide et une formation en ligne. Si certains y voient un outil prometteur, d’autres s’interrogent sur les risques et les limites de l’intelligence artificielle en milieu scolaire.

L’intelligence artificielle gagne peu à peu du terrain dans l’éducation. Avec des outils comme ChatGPT, OpenAI souhaite révolutionner la manière dont les enseignants créent leurs cours et interagissent. Cette transition offre de nouvelles possibilités, mais pose aussi des doutes sur l’éthique et la sécurité des données des élèves.

Pour accompagner les enseignants dans cette transformation, OpenAI a lancé un guide gratuit et une formation en ligne d’une heure en collaboration avec Common Sense Media, une organisation à but non lucratif. Ce programme est conçu pour expliquer les bases de l’IA et ses applications pédagogiques. Déjà déployé dans des écoles aux États-Unis, il a reçu des retours positifs de la part de 98 % des participants. Pourtant, cette initiative divise.

OpenAI veut transformer l’éducation avec ChatGPT, mais les enseignants restent méfiants

D’un côté, certains enseignants apprécient l’aide apportée par l’IA pour créer des supports de cours ou des guides d’exercices. De l’autre, des critiques émergent sur des points sensibles. Par exemple, le guide recommande parfois d’intégrer des données d’élèves dans des activités, tout en avertissant de ne jamais le faire pour des raisons de sécurité. Cette contradiction inquiète les éducateurs, qui s’interrogent aussi sur l’utilisation que pourrait faire OpenAI des contenus générés avec ses outils. Même si la société affirme que les utilisateurs conservent la propriété de leurs créations, ces garanties restent insuffisantes pour certains.

Les réticences vont au-delà des aspects techniques. Certains enseignants craignent que l’utilisation de ChatGPT dans les classes réduise la qualité de l'apprentissages, en rendant les élèves trop dépendants de l’IA. Des études confirment ces craintes : si l’intelligence artificielle facilite l’accès à l’information, elle limite parfois la capacité des élèves à synthétiser leurs connaissances. Malgré tout, OpenAI persiste et mise sur l’éducation comme un secteur clé de croissance. Avec un marché de l’IA éducative estimé à 81 milliards d’euros dans la prochaine décennie, cette technologie pourrait bien s’imposer… à condition de convaincre les sceptiques.

Source : techcrunch