Les robots tueurs sont parmi nous, bienvenue dans cette nouvelle ère de la guerre technologique

L'Ukraine, surnommée la “Silicon Valley militaire”, devient le centre d'essai des robots de combat autonomes. Le New York Times prévient que nous entrons dans une ère des “robots tueurs”, où l'intelligence artificielle joue un rôle croissant sur les champs de bataille.

En Ukraine, le conflit avec la Russie a catalysé l'innovation dans le domaine des armes autonomes et a transformé ce pays en un laboratoire de technologies militaires avancées. Cette situation a attiré l'attention mondiale, le New York Times a même décrit cette période comme le début de l'ère des “robots tueurs”, où les machines peuvent opérer de manière autonome sur le champ de bataille.

Sur le même sujet – Les forces de police de ce pays seront bientôt équipées comme les chasseurs de fantômes, mais pourquoi faire ?

Surnommée la “Silicon Valley militaire“, l'Ukraine a vu émerger des innovations significatives en matière de drones et de robots de combat. Le développement de ces technologies a été en partie motivé par des livraisons d'armes irrégulières de la part des alliés occidentaux. Par exemple, l'OTAN a investi dans ARX Robotics, une startup allemande spécialisée dans les robots de guerre autonomes, qui sont déjà utilisés par plusieurs armées européennes, y compris en Ukraine.

L'Ukraine devient la Silicon Valley militaire, pionnière dans l'utilisation de robots autonomes

L'utilisation de drones autonomes en Ukraine, capables d'opérer sans intervention humaine, représente une avancée majeure dans la technologie militaire. Ces derniers peuvent suivre et attaquer des cibles à grande distance. Ils peuvent même opérer en essaims pour des missions coordonnées. Lors d'une démonstration à Kiev, leur capacité à atteindre des cibles situées à 60 km de distance a été mise en évidence et illustré leur potentiel destructeur et leur précision.

A lire également – Ce canon laser futuriste peut détruire des cibles minuscules à plus d’un kilomètre

En plus des drones, des mitrailleuses autonomes sont déployées, utilisant la vision par ordinateur pour identifier et engager des cibles. Cette autonomie dans les systèmes de combat pose des défis éthiques, en particulier concernant le contrôle humain sur les décisions de vie ou de mort. Le développement rapide de ces technologies et le manque de régulation internationale suscitent des préoccupations quant à leur usage futur et à la sécurité mondiale.

Source : The New York Times