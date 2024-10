ChatGPT se dote enfin de cette fonction qui manquait à ses utilisateurs réguliers

Une nouvelle fonction de recherche qui facilite l’accès aux anciennes conversations vient enrichir ChatGPT. Désormais, retrouver un échange passé ou une information oubliée se fait en quelques secondes. Avec cette nouveauté, OpenAI simplifie la navigation dans l’outil, au grand bénéfice de ceux qui l’utilisent régulièrement.

OpenAI continue d’améliorer ChatGPT avec des fonctionnalités très attendues. Après le lancement d’une application native sur Windows qui permet un accès rapide sans passer par le navigateur, l’outil a également récemment intégré le mode vocal avancé pour les utilisateurs en Europe qui facilite des échanges encore plus naturels avec l’IA. Aujourd'hui, la société franchit une nouvelle étape en ajoutant une fonction de recherche qui simplifie la consultation des conversations passées. Cette solution répond aux besoins des utilisateurs réguliers qui ont déjà accumulé de nombreux échanges.

Cette nouvelle option permet de rechercher des informations dans les anciens fils de discussion via des mots-clés. Pour y accéder, les utilisateurs peuvent cliquer sur l’icône de loupe dans la barre latérale de ChatGPT et entrer le terme souhaité. L’IA se charge alors de retrouver les messages correspondants, une avancée de taille pour ceux qui utilisent l’application comme un véritable assistant. La fonctionnalité est actuellement disponible pour les abonnés ChatGPT Plus et Teams, et sera proposée aux utilisateurs gratuits d’ici le mois prochain. Quant aux utilisateurs des versions Entreprise et Education, ils bénéficieront de cet accès dès la semaine prochaine.

La recherche dans l’historique de ChatGPT facilite la navigation pour ses utilisateurs réguliers

Avec cette fonction de recherche, OpenAI offre une solution utile aux utilisateurs qui ont besoin de retrouver des informations dans des fils de discussion parfois longs et complexes. En quelques secondes, il devient maintenant possible de revisiter d’anciennes conversations, comme on le ferait dans une boîte de messagerie. Cette nouveauté met aussi ChatGPT au niveau de certaines fonctionnalités de ses concurrents, comme Claude d’Anthropic ou Gemini de Google, qui intègrent des options similaires pour améliorer leur accessibilité.

Cette mise à jour s’ajoute aux améliorations récentes de ChatGPT, comme l’interface optimisée, l’application native Windows, et les commandes rapides via « / » pour un accès facilité aux fonctions principales. En intégrant progressivement ces nouveautés, OpenAI continue d’affiner son appli pour en faire un outil encore plus intuitif et efficace, capable de s’adapter aux usages variés de ses utilisateurs réguliers et professionnels.

https://twitter.com/OpenAI/status/1851340615344406781