L’application de ChatGPT pour Windows est enfin là, voici comment la télécharger dès maintenant

ChatGPT débarque enfin sur Windows sous forme d’application dédiée. Plus besoin de passer par le navigateur pour accéder à l’IA ! Cette nouveauté simplifie l’accès à ses fonctionnalités avancées et promet une utilisation encore plus fluide.

Depuis son lancement, ChatGPT a transformé l’usage de l’intelligence artificielle pour le grand public. Aujourd'hui, l’IA d’OpenAI, désormais en version GPT-4-turbo, est capable de répondre de façon naturelle et précise. Cette application permet non seulement de poser des questions ou de converser, mais aussi d’accéder à des fonctionnalités novatrices, comme le mode vocal, qui répond directement avec une voix humaine. Enfin, le modèle o1 -Strawberry-, encore plus sophistiqué, prend le temps de réfléchir pour fournir des réponses approfondies et nuancées.

OpenAI vient de lancer cette application native pour Windows. Celle-ci permet un accès direct à ChatGPT sans passer par le navigateur. Initialement proposée sur Mac, elle est désormais disponible sur la majorité des ordinateurs de bureau et portables sous Windows 10 et 11. Cette application vient aussi rejoindre les versions mobiles pour iOS et Android, et confirme la volonté de la société de simplifier l’utilisation de son IA pour tous les appareils. En offrant une appli dédiée pour chaque plateforme, l’entreprise vise à répondre aux besoins de ses utilisateurs où qu’ils soient, qu’il s’agisse de répondre à des questions rapides ou d’effectuer des analyses plus complexes.

OpenAI lance enfin sa première application ChatGPT native pour Windows

L’application native ChatGPT pour Windows apporte les fonctionnalités phares de l’IA directement sur votre bureau. Conçue pour être accessible en un clic, elle permet de poser des questions, d’analyser des fichiers, ou encore de charger des photos pour des résumés ou des analyses approfondies. Un raccourci, ALT + Espace, permet de l'invoquer en un instant depuis n’importe quelle fenêtre, transformant l’IA en véritable assistant intégré. Ce mode d’accès rapide permet aux utilisateurs de maintenir leur productivité tout en ayant ce programme à portée de main.

Actuellement, l’application est disponible pour les abonnés payants de ChatGPT Plus, Enterprise, Team et Edu, mais OpenAI prévoit de la rendre accessible à tous dans les semaines à venir. Ces utilisateurs auront ainsi accès aux fonctionnalités avancées et pourront découvrir la puissance du modèle o1 en avant-première.

Pour ceux qui souhaitent essayer cette version dès maintenant, l’application peut être téléchargée ici :