ChatGPT remplace les profs de langues, les Raspberry Pi bientôt beaucoup plus rapides, le récap

L’IA d’OpenAI est devenue si performante qu’elle peut remplacer les professeurs, les Raspberry Pï vont recevoir une mise à jour améliorant leurs performances, Samsung est dépassé par Honor sur les smartphones pliables, c’est le récap.

Vous avez probablement entendu parler de GPT-4o, le nouveau modèle d’OpenIA, mais ses performances en matière de langues étrangères pourraient bien vous surprendre. De leur côté, les Raspberry Pi vont avoir droit à un peu plus de puissance grâce à une mise à jour. Enfin, Honor se prépare à lancer un tout nouveau smartphone pliable, qui promet déjà de donner du fil à retordre au prochain Galaxy Z Fold 6 de Samsung. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du vendredi 28 juin 2024.

ChatGPT devient professeur de langues dans une vidéo incroyable

Une démonstration récente de GPT-4o a mis en avant ses capacités éducatives, notamment dans l'enseignement du portugais, avec la possibilité de comprendre et de répondre directement à la voix dans plusieurs langues. Grâce à ses compétences en raisonnement et en résolution de problèmes, GPT-4o peut détecter des erreurs subtiles dans l'apprentissage linguistique et s'adapter à différents accents, ce qui en fait un outil potentiellement révolutionnaire pour l'apprentissage des langues. De quoi inquiéter les professeurs de langues ? Peut-être pas encore.

Une mise à jour va rendre les Raspberry Pi plus rapides

Une mise à jour en cours d'analyse pour le Raspberry Pi 5 promet d'augmenter significativement ses performances en améliorant la gestion de la mémoire. Cette amélioration, développée par les ingénieurs d'Igalia, divise la RAM en morceaux pour une utilisation plus efficace. Les tests montrent des gains de performance allant jusqu'à 6% pour les cœurs simples et 18% pour les cœurs multiples. Bien que le gain réel puisse varier, cette mise à jour de seulement une centaine de lignes de code devrait bientôt être déployée, renforçant ainsi les capacités de ce micro-ordinateur polyvalent.

Honor annonce un nouveau smartphone pliable qui va battre un record

Honor prépare le lancement de son smartphone pliant Magic V3, successeur du Magic V2 qui détient déjà le record du modèle le plus fin. La marque promet que ce nouveau dispositif repoussera encore les limites de la finesse et de la technologie de pliage d'écran. Pendant ce temps, Samsung évolue plus lentement avec son Galaxy Z Fold, perdant progressivement sa domination sur le marché des smartphones pliants face à la concurrence chinoise.

