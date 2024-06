Cette vidéo montre ChatGPT enseigner les langues encore mieux qu’un professeur, c’est impressionnant !

OpenAI a présenté les capacités impressionnantes de GPT-4o, son dernier modèle d'IA, qui est maintenant capable d'enseigner des langues comme le portugais grâce à ses fonctionnalités vocales avancées.

OpenAI a récemment révélé GPT-4o, son dernier modèle d'intelligence artificielle, lors de sa dernière grosse mise à jour au mois de mai. Ce lancement coïncidait étrangement avec la présentation de l'IA conversationnelle Gemini de Google, qui offre des capacités similaires. Cette nouvelle version de ChatGPT représente une amélioration importante par rapport à ses prédécesseurs car elle intègre des capacités avancées de reconnaissance et de production de parole, ainsi que des compétences en vision et en partage d'écran. Ces nouvelles fonctionnalités visent à rendre les interactions avec l'IA plus fluides et naturelles, presque indiscernables d’un être humain.

Une démonstration récente de GPT-4o vient de mettre en avant ses capacités éducatives. OpenAI a montré comment cette IA peut enseigner le portugais, dans une nouvelle vidéo où un anglophone et une hispanophone utilisent ChatGPT pour améliorer leurs compétences linguistiques. Ils peuvent demander au programme de ralentir ou d'expliquer des termes, et il le fait avec une précision remarquable.

GPT-4o pourrait devenir le parfait professeur pour apprendre tout un tas de langues

Ce qui rend GPT-4o particulièrement intéressant pour l'apprentissage des langues, c'est sa capacité native de reconnaissance et de production de la parole. Contrairement aux modèles précédents qui devaient convertir la parole en texte puis en réponse, GPT-4o comprend et répond directement à la voix. Cette capacité permet de travailler avec plusieurs langues, d'adopter différents accents et de modifier le ton et la vivacité de la voix, en faisant un professeur idéal. Par exemple, l'IA peut écouter votre prononciation, analyser votre accent et offrir des retours directs basés sur ce qu'elle entend.

En plus de ses capacités vocales, GPT-4o possède des compétences impressionnantes en raisonnement et en résolution de problèmes, ce qui lui permet de détecter les erreurs moins évidentes dans l'apprentissage linguistique. Les démonstrations incluent la création d'effets sonores pendant la narration d'histoires et l'utilisation de voix multiples. Dans les vidéos officielles d'OpenAI, GPT-4o est également montré comme un professeur de mathématiques, et maintenant il est même possible de l’utiliser dans les dernières voitures de Volkswagen.