Ce nouveau smartphone pliant va battre un record, mais que fait Samsung ?

Déjà détenteur du record du smartphone pliant le plus fin avec son Magic V2, Honor s'apprête à améliorer sa marque avec le Magic V3. Pendant ce temps, la conception du Galaxy Z Fold de Samsung évolue timidement.

Honor a officiellement commencé à teaser son prochain smartphone à écran pliable, le Magic V3, sur le réseau social Weibo. La marque rappelle qu'à ce jour, le Magic V2 est toujours le mobile pliant le plus fin au monde, avec 4,7 mm d'épaisseur déplié, mais surtout 9,9 mm une fois replié. Et son successeur va faire encore mieux.

“Le Honor Magic V3 va mettre la barre encore plus haut”, promet le constructeur, qui assure que son nouvel appareil sera le summum de la technologie de pliage d'écran et de la finesse. L'épaisseur exacte du Magic V3 n'a pas été communiquée, mais un visuel publié par Honor semble en effet indiquer que le fabricant a réussi à passer un cap en termes de finesse. Bien entendu, il ne faut pas trop se fier à ce genre de rendus, qui ne reflètent bien souvent pas le design réel du produit, mais nous connaissons au moins l'intention de Honor avec ce nouveau produit.

La finesse, nouvelle grande tendance de la tech

Samsung paraît de moins en moins dominant sur le marché des smartphones pliants, qu'il a pourtant porté à bout de bras quasi seul pendant des années. La concurrence chinoise s'est activée, et des marques comme Huawei, OnePlus, Oppo, Honor et Motorola proposent désormais des produits de très bonne facture.

La finesse des smartphones, qu'ils soient pliants ou non, devient un argument de vente de plus en plus important pour les constructeurs, qui le mettent largement en avant dans leur communication. Avec son Galaxy Z Fold 6, Samsung a d'ailleurs consenti des efforts pour rattraper son retard en la matière et proposer un terminal plus fin. Mais il ne devrait pas parvenir à ce que propose Honor avec son Magic V2, et donc encore moins avec le Magic V3.

Chez Apple aussi, la tendance est à la cure d'amincissement. Le premier appareil à en bénéficier est l'iPad Pro M4, qui est même devenu plus fin que l'iPad Air, un comble. La marque à la pomme va également procéder à une réduction de l'épaisseur de ses iPhone et MacBook. Le design de l'iPhone 17 devrait être bien plus fin, tandis qu'un iPhone 17 Slim pourrait remplacer l'actuel iPhone Plus.