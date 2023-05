ChatGPT débarque sur iPhone, l’application Android arrive bientôt

Ce n’était qu’une question de temps : l’application ChatGPT est désormais disponible sur iPhone et iPad. OpenAI a annoncé la nouvelle dans un billet de blog, précisant que toutes les fonctionnalités de la version web sont présentes dans l’application. Bien sûr, les utilisateurs premium auront droit à quelques options supplémentaires.

On s’attendait à la voir débarquer tôt ou tard, c’est désormais chose faite. Avec l’intégration progressive de Bing Chat sur nos smartphones, notamment avec l’arrivée récente des widgets sur iOS et Android, il semblait évident qu’OpenAI propose bientôt une application pour ChatGPT. Celle-ci existe enfin et est disponible sur iPhone et iPad, comme l’annonce la firme dans un billet de blog.

« Depuis la sortie de ChatGPT, les utilisateurs nous ont dit qu’ils aimaient utiliser ChatGPT n’importe où », écrit cette dernière. L’application est donc la suite logique. Tout comme la version web, celle-ci dispose d’une version gratuite ainsi qu’un abonnement payant donnant accès à des fonctionnalités supplémentaires. Les possibilités sont par ailleurs similaires entre les deux plateformes.

Téléchargez ChatGPT sur l’App Store

L’application ChatGPT est désormais disponible sur iPhone

OpenAI précise par ailleurs fonctionnalités et avantages offerts par cette version iPhone de son chatbot :

Des réponses instantanées pour obtenir des informations précises sans publicités

pour obtenir des informations précises sans publicités Des conseils sur mesure pour la cuisine, les projets de voyage ou la rédaction de messages

pour la cuisine, les projets de voyage ou la rédaction de messages Des inspirations créatives pour des idées de cadeaux, des présentations ou un projet artistique

pour des idées de cadeaux, des présentations ou un projet artistique Des commentaires d’un professionnel pour augmenter sa productivité, des résumés de notes et une assistance technique

pour augmenter sa productivité, des résumés de notes et une assistance technique Des possibilités d’apprentissage en apprenant de nouvelles langues, l’histoire moderne et autres domaines

De plus, les utilisateurs pourront profiter de la synchronisation des conversations entre les appareils, ainsi que de Whisper, la technologie de reconnaissance vocale permettant de poser des questions sans écrire de texte. Enfin, les membres premium pourront tester en avance les futures fonctionnalités de GPT-4 et GPT-5, en plus d’obtenir des réponses encore plus rapidement.

Le déploiement de l’application a commencé aux États-Unis. OpenAI indique que plusieurs autres pays y auront accès au cours des prochaines semaines. La version Android, quant à elle, arrive « bientôt ».

Source : OpenAI