Instagram active la double authentification via WhatsApp pour renforcer sa sécurité

La double authentification arrive enfin sur Instagram. En plus de la méthode par SMS classique, l’application propose de passer par WhatsApp pour recevoir le code secret. Alors que le nombre de piratages de comptes augmente chaque jour, il était temps que le réseau social intègre cette fonctionnalité à son arsenal de sécurité.

On est bien loin de l’époque où Instagram ne servait qu’à partager des photos à ses amis. Depuis sa création en 2010, le réseau a bien évolué, aidé par le boost que lui a apporté Facebook lors du rachat. Mais si la plateforme propose désormais bon nombre de fonctionnalités diverses et variées, certaines, que l’on pourrait juger essentielles, manquent encore à l’appel. Jusqu’à il y a peu, c’était notamment le cas de la possibilité de poster du contenu à partir de son PC.

De même, alors qu’il s’agit de l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, une mesure basique de sécurité n’était pas encore présente au sein de l’application : la double authentification. Barrière aussi simple que redoutable face au piratage, bon nombre de plateformes ont déjà adopté cette solution pour protéger leurs utilisateurs. Avec un certain train de retard, c’est désormais (enfin) le tour d’Instagram de la proposer. En trouvant toujours un moyen de mettre en avant les autres produits Facebook.

Instagram intègre désormais de nouvelles mesures de sécurité

Dans la section Sécurité des paramètres, on retrouve donc l’option Authentification à deux facteurs. En cliquant dessus, Instagram nous propose deux méthodes d’authentification : la première, classique, consiste à envoyer un code par SMS ; la seconde, quant à elle, propose de passer par WhatsApp. L’opération reste la même dans les deux cas, la seule différence étant Facebook qui cherche de nouveaux moyens d’inciter à utiliser ses applications. Notons tout de même qu’Instagram laisse également la possibilité de passer par une application d’authentification tierce, comme Google Authenticator.

Cette nouveauté débarque avec un ensemble de nouvelles mesures visant à renforcer la sécurité des comptes utilisateurs, baptisé Security Check. Instagram rappelle ainsi les différentes étapes à effectuer pour assurer que son compte ne soit pas compromis, comme mettre à jour le numéro de téléphone et l’adresse mail de récupération. Après avoir activé l’authentification à deux facteurs, il sera également possible d’accepter ou non les demandes de connexion venant d’un appareil non reconnu à partir d’une notification.

Source : Facebook