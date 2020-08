Les chaînes Canal+ Sport, beIN Sports et Eurosport gratuites pour les abonnés myCANAL

Pour la rentrée 2020, le groupe Canal fait plaisir à ses abonnés ayant souscrit à Canal+ 100% digital ! Par l’intermédiaire de l’application myCANAL, les clients auront la possibilité de regarder gratuitement des chaînes sportives au cours d’une durée limitée. Toutes les explications sont à consulter dans la suite de l’article.

Jusqu’au lundi 21 septembre 2020 inclus, des chaînes sportives passent en clair pour les abonnés myCANAL. Les clients pourront donc regarder plusieurs événements sportifs comme le Tour de France (cyclisme), l’US Open (tennis) ou encore la reprise des championnats de Premier League anglaise, de Serie A italienne, de Bundesliga allemande et de Liga espagnole (football). À titre d’information, voici les chaînes correspondant à ce passage en clair :

Canal+ Sport

Eurosport 1

Eurosport 2

Eurosport 360

beIN Sports 1

beIN Sports 2

beIN Sports 3

beIN Sports Max 4

beIN Sports Max 5

beIN Sports Max 6

beIN Sports Max 7

beIN Sports Max 8

beIN Sports Max 9

beIN Sports Max 10

Au lendemain de la fin du passage en clair, le client ou la cliente perdra le bénéfice de ces chaînes et son abonnement initialement souscrit sera reconduit dans les mêmes conditions. Pour rappel ou à titre d’information, myCANAL est accessible sur mycanal.fr depuis PC/MAC ou via l’application myCANAL depuis tablette/smartphone (iOS, Android et Windows phone), Apple TV et Android TV ; sous réserve de disposer d’une connexion internet haut débit.

Ce n’est pas la première fois que Canal offre gratuitement des chaînes. Souvenez-vous, pendant le début du confinement, le groupe télévisuel avait fait parler de lui en annonçant la gratuité de Canal Plus pour ceux et celles disposant d’un accès TV par les box. Mais le CSA avait ordonné la fin de l’offre spécial confinement. Cette fois-ci, Canal est dans son droit de proposer des chaînes sportives qui sont payantes en temps normal et disponibles sous forme de pack. Donc, un conseil : profitez-en avant le 21 septembre prochain !