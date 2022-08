Les chaînes Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot en clair sur toutes les box pendant quelques jours

Bonne nouvelle pour les fans de sport et surtout de football ! À l'occasion du lancement de ses deux nouvelles chaînes TV, le groupe Canal a pris la décision de mettre en clair Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot sur toutes les box des FAI en France pendant quelques jours. Et ça commence le 31 août 2022.

C'est un tweet publié ce mardi 30 août 2022 que le compte Twitter du Canal Football Club a annoncé un changement au sein des chaînes Sport du groupe Canal. Ainsi, dès ce mercredi 31 août à 6 heures, Canal+ Décalé deviendra Canal+ Sport 360. Plus de douze heures après la première chaîne citée, à 19h45 précises, la deuxième chaîne Canal+ Foot viendra s'ajouter dans le bouquet TV du groupe Canal.

Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot en clair sur toutes les box jusqu'au 03/09

En réponse à son tweet, le compte Twitter du Canal Football Club indique que les deux nouvelles chaînes Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot seront en clair sur toutes les box des fournisseurs d'accès Internet (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) jusqu'à ce samedi 3 septembre 2022. Aussi, tous les abonnés Canal pourront profiter de la chaîne Canal+ Foot jusqu'à ce dimanche 4 septembre.

🎁 BONUS ! • Les deux nouvelles chaînes en CLAIR jusqu'à samedi via box

• CANAL+FOOT en CLAIR pour tous les abonnés jusqu'à dimanche — Canal Football Club (@CanalFootClub) August 30, 2022

Dès demain, les amateurs de sports et de ballon rond pourront donc regarder des matchs de football ; des rencontres de basket ; ou bien encore des essais libres et qualificatifs de Moto 2, Moto 3 et MotoGP.

Voici une partie du programme sportif des deux nouvelles chaînes du groupe Canal à partir du 31 août :