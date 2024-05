Cette version de Windows 11 ne nécessite que 16 Go de stockage, une console rétrogaming se fait lyncher sur le web, c’est le récap

Une nouvelle version de Windows 11 qui ne nécessite que 16 Go de stockage a été diffusée par Microsoft, un créateur de console rétrogaming est sous le feu des critiques et Google dévoile ses nouvelles fonctionnalités IA pour les Chromebook Plus, c’est le récap.

C’est l’heure du grand récap du mardi 28 mai 2024. Aujourd’hui, nous avons une tout nouvelle version de Windows 11 dédiée aux machines avec très peu de mémoire, un vendeur de console rétro qui ne plait pas à tout le monde et des nouvelles fonctionnalités pour les Chromebook Plus. C’est parti !

Windows 11 se dote une nouvelle version allégée

Windows 11 se dote d’une nouvelle version : Windows IoT. Sa particularité ? Ne nécessiter que 16 Go de stockage pour être installé, contre 64 Go habituellement. Mais n’espérez pas l’utiliser pour gagner de la place sur votre PC, elle est en effet destinée aux machines IoT comme les distributeurs de billets ou les guichets automatiques. Certes, vous pouvez la télécharger, mais elle est amputée de nombreuses fonctionnalités clés.

Lire – Windows 11 : cette version spéciale n’occupe que 16 Go de stockage, parfait pour toutes sortes de machines

Un créateur de console rétrogaming sous le feu des critiques

Tout a commencé avec un article du Parisien évoquant cet entrepreneur de Seine et Marne qui commercialise sa console : la Gwardbox. Le problème, c’est que la communication autour de la machine n’est pas claire. Certains internautes accusent même le créateur d’être dans l’illégalité en proposant 10 000 jeux embarqués, ce que l’intéressé dément. Un sacré mic mac que nous vous expliquons dans l’article ci-dessous.

Lire – Ce créateur de console rétro-gaming se fait lyncher sur le web, les fans l’accusent d’être un escroc

Google présente des nouvelles fonctionnalités pour les Chromebook Plus

Quand on parle de PC, on a trop tendance à éluder les Chromebook. Pourtant, cet OS a de nombreuses qualités et peut aisément remplacer Windows dans beaucoup de situations. Les Chromebook Plus vont encore plus gagner en intérêt grâce à l’IA, notamment avec l’arrivée de Gemini ou encore de l’aide à l’écriture. De quoi faciliter la vie et donner un nouvel élan aux gammes de Chromebook.

Lire – Les Chromebook Plus font le plein d’IA avec Gemini, découvrez toutes leurs nouveautés