Cette usine pilotée par l’IA construit une voiture par minute… Skynet approuve

Une usine futuriste vient d’ouvrir en Chine, et ses chiffres donnent le vertige. Avatr y produira son prochain SUV électrique haut de gamme en collaboration avec Huawei. Le constructeur vise déjà le monde entier.

Peu connue en Europe, Avatr est une marque chinoise née de l’alliance entre Changan Automobile, CATL (leader mondial des batteries) et Huawei pour l’électronique embarquée. Le SUV Avatr 07, présenté au printemps dernier, vise clairement le Tesla Model Y. Il s’agit d’un modèle à prolongateur d’autonomie (REEV) capable de parcourir 1 100 km au total, avec 230 km en mode 100 % électrique. Il atteint les 100 km/h en 6,6 secondes et les prix débutent à 219 900 yuans (≈ 28 000 €). Des tarifs agressifs pour un modèle hautement technologique sur un segment très concurrentiel.

La marque vient de franchir une nouvelle étape avec l’inauguration officielle de sa « Smart Digital Factory », construite en partenariat avec Huawei et China Unicom. L’usine est entièrement automatisée, connectée en 5G et dopée à l’intelligence artificielle. Chaque outil, chaque poste et chaque pièce sont reliés à un réseau numérique centralisé. Résultat : une voiture sort de la chaîne de production toutes les 60 secondes, avec une traçabilité complète du processus. Une organisation qui n’est pas sans rappeler celle que nous avions observée lors de notre visite de l’usine Xiaomi SU7 à Pékin. Certains y verront même une ambiance à la Skynet, où des machines pilotées par l’IA construisent d’autres machines, sans pause, sans erreur.

L’usine d’Avatr est pilotée par l’IA et elle sort une voiture toutes les 60 secondes

D'après Autohome, le site est capable de produire plusieurs modèles en simultané, avec jusqu’à 1280 variantes personnalisées par type de véhicule, y compris pour d’autres marques. On y compte 369 systèmes de surveillance, 26 portiques de contrôle qualité et 73 postes équipés de caméras d’inspection pilotées par IA. La promesse est claire : une qualité constante, sans ralentir la cadence de production. L’usine repose sur la technologie des jumeaux numériques pour simuler chaque étape avant validation réelle.

Avatr prévoit de lancer 17 nouveaux modèles d’ici 2030, dont des berlines, des SUV, des sportives et des monospaces. Le prochain véhicule à sortir de cette super-usine sera un SUV électrique haut de gamme co-développé avec Huawei, destiné à devenir le vaisseau amiral de la marque. Déjà présente dans 25 pays, le constructeur vise 800 000 ventes par an à l’échelle mondiale. Et tout semble indiquer qu’il s’en donne les moyens.