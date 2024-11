Cette TV QLED Hisense de 65 pouces offre un rapport qualité-prix imbattable pour le Black Friday

Qui n’a jamais rêvé d’un grand écran de 65 pouces avec une résolution 4K pour pouvoir regarder des films, des séries ou jouer à sa console dans les meilleures conditions ? Mais bien souvent, ce rêve se heurte aux prix prohibitifs de ce genre de modèle. Heureusement, pendant le Black Friday, vous pouvez bénéficier de très belles remises pour rendre votre rêve enfin accessible.

En ce moment, pour le Black Friday, sur Rue du Commerce, vous trouvez la TV 4K QLED Hisense 65A79KQ Pro avec plus de 100 euros de réduction. Ce modèle passe ainsi de 699,95 euros à seulement 599 euros. Pour un modèle avec autant de qualités, c’est un prix vraiment ultra intéressant. On vous explique tout ci-dessous.

Commençons par la taille de la TV 4K Hisense 65A79KQ Pro. Il s’agit d’une dalle grand format de 65 pouces. Cela représente une diagonale colossale de 164 cm. C’est donc le modèle parfait pour transformer vos soirées TV en soirées cinéma et retransmissions de matchs sur écran géant.

Mais il n’y a pas que la taille qui compte quand on parle de TV. La qualité de l’image est aussi primordiale, surtout sur un modèle de cette envergure. Pour avoir une image détaillée, il faut forcément une résolution conséquente. On profite ici d’une définition 4K ainsi qu’un processus d’upscale des contenus HD en 4K grâce à l’intelligence artificielle. Et pour s’assurer que l’image affichée reste fluide, vous avez un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Par ailleurs, ce modèle est doté de la technologie QLED qui offre des noirs profonds, un contraste infini et des couleurs intenses et réalistes. Cette TV est d’ailleurs compatible Dolby Vision et HDR10+.

Pour la partie sonore, vous êtes équipé d’un système 2.1 de 40 watts qui profite des technologies DTS Virtual:X et Dolby Atmos pour obtenir un son spatialisé qui emplit tout votre salon pour une immersion totale à 360°. Il s’agit bien sûr d’un modèle connecté qui vous permet d’accéder à toutes vos plateformes de streaming comme Netflix, Youtube, Prime Vidéo, Molotov… Enfin, pour les gamers, ce modèle comprend 3 ports HDMI 2.1 et il intègre les technologies VRR et ALLM pour une expérience de jeu fluide et optimale sur les dernières consoles.