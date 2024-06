Cette Tesla parcourt 700 000 km avec la batterie d’origine, est-ce la fin du thermique ?

Lorsqu'il s'agit d'accumuler des kilométrages astronomiques, les véhicules électriques sont souvent injustement considérés comme intrinsèquement moins durables que leurs homologues à essence. Cependant, une Tesla Model S 2016 du Royaume-Uni brise ce mythe.

Un conducteur de Tesla Model S de 2016 a accumulé un incroyable kilométrage de 430 000 miles (692 000 km) alors qu'elle fonctionne toujours avec son bloc-batterie et ses moteurs d'origine. La Tesla au kilométrage élevé, propriété d'un homme nommé Paul, a passé les huit dernières années à faire la navette entre les aéroports du Royaume-Uni et les voyageurs.

Au cours de cette période, elle n'a bénéficié que d'un entretien préventif de base, selon le récit de Paul au journaliste automobile Rory Reid. Bien qu'elle ait été branchée sur des superchargeurs pour des recharges fréquentes à 100 % de l'état de charge, une pratique connue pour dégrader la longévité de la batterie, la Model S n'a perdu qu'environ 105 km d'autonomie par rapport à l'époque où elle était neuve. Lorsqu'elle a été achetée pour la première fois en 2016, cette variante 90D à double moteur avait une autonomie estimée à 557 km.

Sa Tesla est increvable depuis 2016

Au-delà de la perte progressive d'autonomie, les seuls problèmes réels que Paul a rencontrés sont quelques petites imperfections esthétiques telles que des ébréchures, des bosses, des cliquetis et un essuie-glace qui a rayé le capot, autant de signes d'usure assez typiques pour un véhicule au kilométrage aussi important, quel que soit son groupe motopropulseur.

Sous la carrosserie, cette Tesla a réussi à éviter toute défaillance majeure d'un composant ou toute réparation imprévue. La batterie d'origine et les deux moteurs électriques ont tout simplement continué à fonctionner à plein régime pendant les 700 000 kilomètres de trajet en taxi.

Si la référence actuelle en matière de voiture électrique à kilométrage élevé est une Model S allemande qui a parcouru plus de 2 millions de kilomètres en remplaçant plusieurs fois la batterie et le moteur, l'exemple britannique de Paul est sans doute encore plus impressionnant. Le fait d'avoir atteint un chiffre aussi stupéfiant avec les composants de base d'origine réécrit complètement l'histoire de la longévité et de la durabilité des Tesla.

Le facteur clé, selon le propriétaire de la voiture, est qu'en dehors des consommables comme les pneus et les essuie-glaces, les véhicules électriques ont beaucoup moins de pièces mobiles susceptibles de mal fonctionner ou de s'user que les véhicules à moteur à combustion interne. En l'absence de moteur, de transmission ou de système d'échappement, les véhicules électriques peuvent potentiellement éviter bon nombre des réparations majeures auxquelles les voitures à essence sont inévitablement confrontées au fil du temps.