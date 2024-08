Cette Tesla Model 3 dépasse les 320 000 km avec sa batterie d’origine, assez pour rassurer les anti-voitures électriques ?

Les véhicules électriques ont longtemps fait l'objet de scepticisme quant à leur longévité et à l'autonomie de leur batterie. Mais l'histoire récente d'un propriétaire de Tesla Model 3 remet en question ces perceptions.

Lawrence, heureux propriétaire d'une Tesla Model 3 Performance 2018, a récemment partagé son expérience sur la chaîne YouTube “Tesla Joy”. Sa voiture a parcouru pas moins de 320 000 km depuis son achat, le tout avec sa batterie et ses moteurs d'origine. Le plus impressionnant, c’est que la batterie n'a subi qu'une dégradation de 9 à 10 % de sa capacité.

Il est intéressant de noter que la plupart des dégradations de la batterie se sont produites au cours des 80 000 à 110 000 premiers kilomètres. Depuis qu'elle a atteint le cap des 160 000 km, la capacité est restée étonnamment stable. Cette tendance suggère que les batteries de Tesla pourraient être plus résistantes à long terme que ce que beaucoup avaient anticipé.

Les batteries des Tesla se montrent beaucoup plus endurantes que prévu

On pourrait s'attendre à ce qu'un kilométrage aussi élevé se fasse au détriment des performances, mais la Model 3 de Lawrence atteint toujours des taux de supercharge allant jusqu'à 250 kW. Pour rappel, il s'agit ici de la puissance de recharge maximale acceptée par la batterie de la voiture. C'est d'autant plus remarquable qu'il utilise fréquemment la supercharge, dont certains craignent qu'elle n'accélère l'usure de la batterie. L'expérience de Lawrence fait écho à celle d'autres propriétaires de Tesla qui ont signalé des dommages minimes à la batterie malgré une forte dépendance aux Superchargeurs.

Sur le plan de l'entretien, la Model 3 est une championne. Les plaquettes de frein d'origine sont encore solides et, à part un petit problème de bras de commande, la voiture n'a pratiquement pas connu de souci. Lawrence a mentionné une réparation du circuit de suralimentation avant 250 000 km, mais cela a été attribué davantage à l'âge de la voiture qu'à son utilisation.

Bien sûr, tout n'a pas été parfait. Lawrence a exprimé une certaine frustration à l'égard du service après-vente de Tesla, une plainte fréquente chez les propriétaires de Tesla. Il a également été confronté à un problème persistant de capteur de siège qui a nécessité une réparation coûteuse hors garantie. Et, comme le savent tous les conducteurs qui parcourent beaucoup de kilomètres, il a usé plusieurs jeux de pneus.

Malgré ces problèmes, l'expérience de Lawrence démontre bien la longévité potentielle et les faibles coûts d'entretien des voitures électriques. Les performances de sa Model 3 s'alignent sur celles d'autres Tesla ayant parcouru un grand nombre de kilomètres, ce qui suggère que les véhicules électriques peuvent effectivement durer plus longtemps que la plupart de leurs homologues à essence en termes de composants de base. On se rappelle d' ailleurs la Tesla Model S qui a largement dépassé les deux millions de km au compteur, mais qui a dû changer de moteurs et de batteries plusieurs fois.

Les Tesla actuelles devraient être encore plus endurantes

Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est qu’il s’agit ici d’une Tesla Model 3 de 2018, donc qui a déjà six ans. Celle-ci utilise ainsi d’anciennes technologies de batteries, qui ne sont pas toujours les mêmes que celles utilisées aujourd’hui.

En effet, Tesla est aujourd’hui passé à des batteries 4680 sur certaines de ses voitures et ces dernières promettent une longévité bien supérieure à la génération passée. Tesla annonce 3,5 millions de km sans aucune dégradation significative, ce qui rebat clairement les cartes pour ceux qui doutaient de la longévité des voitures électriques par rapport à leurs équivalents thermiques. On a donc hâte de voir combien de kilomètres pourront réellement parcourir les Tesla actuelles avant leur premier changement de batterie, mais il faudra probablement attendre plusieurs années avant de le savoir.