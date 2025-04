Cette tablette Android utilise l’IA pour vous aider en jeu, inutile ou indispensable ?

La nouvelle Legion Tab 4 de Lenovo est sur le point d'arriver sur le marché. Elle embarque des fonctions d'IA qui devraient enrichir l'expérience de jeu.

Sur ses réseaux sociaux chinois, Lenovo a commencé à teaser la sortie à venir de sa nouvelle tablette gaming haut de gamme, la Legion Tab 4 (Y700). Celle-ci conserve un écran de 8,8 pouces, mais le constructeur annonce qu'elle est plus fine et plus légère que le modèle antérieur, rendant la manipulation et le transport plus pratiques. La fréquence de rafraîchissement de 165 Hz devrait, elle aussi, faire son retour, mais peu de jeux sont compatibles en natif.

Lenovo évoque également l'intégration d'une nouvelle puce Snapdragon pour offrir à cette génération un boost de performances. Le modèle exact n'est pas cité, mais il ne peut que s'agir du Snapdragon 8 Elite, étant donné que la Legion Tab 3 embarquait un Snadragon 8 Gen 3. Pour éviter la chauffe sur les jeux gourmands et les sessions intensives, Lenovo compte sur sa solution de refroidissement maison Legion ColdFront.

Une Legion Tab 4 boostée à l'IA pour le jeu vidéo ?

Dans sa communication, la marque insiste lourdement sur les capacités d'IA de son produit. Ce n'est pas bien original, on a la sensation qu'il n'est pas possible de lancer un produit tech sur le marché en 2025 sans vanter des fonctionnalités d'IA. Mais encore faut-il tenir ses promesses et répondre aux attentes : Apple est poursuivi pour publicité mensongère aux États-Unis et au Canada pour ne pas avoir rempli ses objectifs avec Siri, qui devait devenir plus intelligente grâce à l'IA sur les iPhone 16.

Lenovo reste énigmatique sur les options d'IA qui seront disponibles avec sa Legion Tab 4. On comprend qu'un assistant IA pourrait aider le joueur dans sa partie, mais on ne sait pas encore vraiment comment. Il pourrait s'agit d'un simple assistant standard qu'on peut invoquer en jeu pour obtenir des informations ou des solutions disponibles sur le web. Si celui-ci peut analyser en temps réel ce qu'il se passe à l'écran, l'innovation serait intéressante, mais il est probable que Lenovo ne soit pas suffisamment avancé sur le sujet pour proposer une telle fonction.

Il y a quelques mois, Nvidia dévoilait Project G-Assist, un assistant IA dédié aux joueurs. Microsoft a aussi exploré cette voie en intégrant Copilot à Minecraft. Lenovo nous prépare-t-il quelque chose d'utile ? Réponse en mai, quand la tablette va sortir en Chine.

