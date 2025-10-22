L’Europe veut rendre les autoroutes gratuites pour ces véhicules, mais la France traîne le pas

Le Parlement européen vient de voter la prolongation de la gratuité des autoroutes pour certains types de véhicules jusqu'en 2031. Une excellente nouvelle pour les automobilistes concernés… si la France décidait enfin d'appliquer cette mesure. Pour l'heure, rien n'indique qu'elle prévoit de le faire.

Depuis quelques années, le gouvernement enchaîne les mesures ayant pour but d'inciter les français à passer à la voiture électrique. Bonus écologique, vignette Crit'Air, crédit d'impôt sur l'installation d'une borne de recharge… La France semble bien décidée à respecter l'objectif de l'Union européenne de se passer des voitures thermiques d'ici à une dizaine d'années. Du moins, en apparence. Car ces derniers temps, cet engouement a quelque peu diminué.

Le projet de loi des finances 2026, en outre, supprime plusieurs avantages fiscaux et autres bonus pour les propriétaires de voitures électriques. Cette semaine, nous vous rapportions notamment que le prochain budget prévoit de supprimer le crédit d'impôt à l'installation d'une borne de recharge à domicile. Une bien mauvaise nouvelle, mais qui pourrait être compensée par une occasion en or de se rattraper, offerte par l'Union européenne.

Les autoroutes bientôt gratuites pour certains véhicules électriques ?

En effet, le Parlement européen vient de voter la prolongation d'une mesure fort intéressante pour les concernés : la gratuité des autoroutes. Depuis plusieurs années, les camions électriques sont officiellement exemptés de payer le péage sur les autoroutes européennes. L'objectif étant bien évidemment d'inciter les compagnies de transport à passer à l'électrique, en leur promettant de jolies économies. Censés arriver à terme le 31 décembre prochain, les députés européens ont voté sa prolongation jusqu'au 30 juin 2031.

Sur le même sujet – L’autoroute ruine l’autonomie des voitures électriques, cette étude le prouve

Seulement voilà, ça, c'est pour la théorie. En pratique, les choses sont bien moins rose. Sur les 27 États membres, seuls deux ont appliqué à la lettre cette mesure. Inutile de préciser que la France n'en fait pas partie. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a une nouvelle occasion de rendre gratuite ses autoroutes pour les camions électrique. Et, qui sait, étendre cette exonération aux autres véhicules électriques, auparavant fers de lance de sa stratégie de décarbonisation.