Si vous envisagez d'acheter une voiture électrique sans permis, jetez un œil à ce nouveau site français. Il regroupe tous les modèles disponibles dans l'Hexagone et propose même de l'occasion.



En parallèle du boom des voitures électriques en France, une catégorie bien précise de véhicules a également vu ses ventes augmenter : ceux qui se conduisent sans permis. Ou presque puisqu'il faut tout de même posséder un un permis AM (anciennement brevet de sécurité routière) afin d'en prendre le volant dès 14 ans. Parmi les 4 roues de ce genre, on pense bien sûr à la Citroën AMI, modèle populaire qui a poussé de nombreux constructeurs à proposer leur version.

Fiat a lancé sa Topolino par exemple, tandis que même des startups se lancent dans la course. Il y a en réalité de nombreuses voitures électriques sans permis (VSP) sur le marché. Moins chères et plus compactes que leurs grandes sœurs, elles sont de plus en plus recherchées, surtout dans les grandes villes. Et pour éviter aux futurs acheteurs de passer des heures à en trouver une qui leur convient, quelqu'un a eu l'idée de toutes les regrouper sur une seule plateforme : VoltandGo.

VoltandGo rassemble toutes les voitures électriques sans permis achetables en France

L'interface de recherche est extrêmement simple. Vous choisissez l'état du véhicule, neuf ou occasion, le type de moteur bien que la seule option soit électrique, puis éventuellement une marque et une fourchette de prix. Il est également possible d'entrer un code postal pour vérifier la distance avec le lieu d'achat, même si une livraison reste faisable. Au moment de publier cet article, il y a 20 annonces pour du neuf et une seule d'occasion, sachant qu'elles regroupent VPS, vélo électrique, vélo cargo et triporteur.

Plusieurs services supplémentaires sont proposés pour faciliter au maximum l'achat : reprise de l'ancien véhicule sans permis, maintenance à domicile, immatriculation à distance, aide au montage du dossier pour le bonus écologique… VoltandGo affiche également une garantie satisfait ou remboursé après avoir roulé pendant 15 jours ou 1000 km, en fonction de ce qui arrive en premier à son terme. De quoi franchir le pas sans risque.