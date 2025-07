Cette comète est la plus vieille jamais observée, et elle vient d’être photographiée

Un objet rare traverse actuellement notre système solaire. Observée par le télescope Hubble, cette comète ne vient pas d’ici. Sa composition et son origine intriguent déjà les chercheurs du monde entier.

Ils sont rares, mais ils existent. Certains corps célestes ne sont pas nés dans notre système solaire : ce sont des visiteurs venus d’autres régions de la galaxie. Lorsqu’ils s’en approchent, les astronomes se mobilisent pour les observer, car ces objets offrent une occasion unique d’étudier la matière formée loin de notre Soleil. La NASA a bien un plan pour les dévier quand ils sont dangereux, mais il ne fonctionne pas vraiment comme prévu d'après les dernières études.

Le plus récent de ces visiteurs interstellaires a été repéré le 1er juillet 2025. Baptisé 3I/ATLAS, il a été détecté par le télescope ATLAS, un réseau de surveillance basé à Hawaï, conçu pour identifier rapidement les objets célestes proches de la Terre. C’est ce même système qui avait repéré en début d’année l’astéroïde 2024 YR4, brièvement classé comme potentiellement dangereux. Contrairement à celui-ci, ce dernier ne représente aucune menace : il s’agit d’une comète active, qui traverse simplement notre voisinage spatial.

Le télescope spatial Hubble a capturé ses premières images le 21 juillet. La comète y apparaît entourée d’une large chevelure brillante, caractéristique de son activité. Les premières analyses révèlent qu’elle est composée de glace d’eau et de poussières proches des astéroïdes de type D, riches en molécules organiques. Les scientifiques estiment que 3I/ATLAS provient d’une région ancienne de la Voie lactée, plus âgée que notre système solaire. Avec une origine remontant à 7 milliards d’années, elle serait la plus vieille comète jamais observée.

Cette découverte attire l’attention des observatoires du monde entier. Le tout nouvel observatoire Vera C. Rubin, doté de la plus grande caméra numérique jamais construite, compte lui aussi étudier la trajectoire de cette comète. Selon les estimations, il pourrait découvrir entre 5 et 50 autres objets interstellaires au cours de la prochaine décennie. En attendant, 3I/ATLAS permet déjà de mieux comprendre la diversité des comètes et de recueillir des indices sur les systèmes planétaires bien au-delà du nôtre.

Hubble Space Telescope images of interstellar comet 3I/ATLAS are out! These were taken 5 hours ago. Plenty of cosmic rays peppering the images, but the comet's coma looks very nice and puffy. Best of luck to the researchers trying to write up papers for this… archive.stsci.edu/proposal_sea… 🔭

[image or embed]

— astrafoxen (@astrafoxen.bsky.social) July 21, 2025 at 11:28 PM