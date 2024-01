Détecter le cancer du sein très tôt, la promesse de ce soutien-gorge à ultrasons

Une équipe a mis au point un appareil intégré aux soutiens-gorges pour mesurer régulièrement les signaux alertant du développement du cancer du sein. Le but est de détecter la maladie le plus tôt possible pour maximiser les chances d'en guérir.



En 2015, quand le cancer du sein frappe la tante de Canan Dağdeviren, aujourd'hui professeure assistant au sein du Massachusetts Institute of Technology (MIT), elle se rend immédiatement à son chevet. Là, elle imagine un appareil, un genre de soutien-gorge électronique qui pourrait aider à détecter la maladie plus tôt que les méthodes actuelles. Pendant quelques temps, cela reste une idée sous la forme d'un simple dessin sur une feuille de papier. Puis elle devient réalité en 2023 avec un prototype fonctionnel.

Si la chercheuse a voulu aller au bout de son idée, c'est parce que les technologies existantes sont limitées. La mammographie utilise des rayons X, ce qui oblige à espacer les examens pour ne pas provoquer de problèmes de santé liés aux radiations. En général, une femme en passe une tous les 2 à 3 ans à partir d'un certain âge. De plus, obtenir l'imagerie nécessite de compresser le sein entre deux plaques. Il arrive que cela déforme une éventuelle tumeur, rendant sa détection d'autant plus difficile. Le dispositif proposé n'a pas ces soucis.

Ce soutien-gorge à ultrasons veut détecter le cancer du sein le plus tôt possible

L'objet prend la forme d'un patch à ultrasons en nid d'abeille. Flexible, il se glisse dans le bonnet du soutien-gorge et épouse la forme du sein. Il capture ensuite des données régulièrement et les enverra, à terme, à une application mobile dédiée qui avertira la personne en cas d'anomalie. Actuellement, l'appareil doit être branché à une machine pour visionner les résultats. Mais le but est bien “d'enregistrer des données pendant que vous buvez votre café”, précise Canan Dağdeviren.

L'utilisation du prototype montre qu'il est capable de repérer un kyste de 3 mm de diamètre dans la poitrine d'une femme de 71 ans. En récupérant des données quotidiennement, le patch pourrait grandement accélérer le dépistage du cancer du sein, et donc améliorer les chances de le traiter à temps. Il y a environ 5 ans, Google dévoilait une intelligence artificielle capable de détecter les cancers du sein dans 99 % des cas, mais uniquement à un stade avancé. Selon les chiffres de l'Organisation Mondiale de la Santé, cette maladie a fait 635 000 morts dans le monde en 2020. Canan Dağdeviren estime que son appareil pourrait sauver 12 millions de vies chaque année.

