Cette opération chirurgicale digne du monstre de Frankenstein sera bientôt possible, et ça fait froid dans le dos

Une startup nommée BrainBridge prévoit de réaliser des greffes de tête entièrement automatisées par des robots d’ici dix ans. Ce projet vise à donner une nouvelle vie aux personnes atteintes de maladies graves. Cependant, la communauté scientifique reste sceptique face à cette annonce pleine d’audace.

Alors que la technologie continue de progresser à un rythme effréné, des innovations autrefois considérées comme impossible deviennent peu à peu réalité. Dernièrement, Neuralink a mis à jour son premier patient que l’on avait vu jouer aux échecs par télépathie après son opération. L’idée de greffer une tête humaine sur un autre corps pourrait sembler sortie tout droit d’un film de science-fiction, mais des chercheurs envisagent désormais cette possibilité pour traiter des conditions médicales critiques.

BrainBridge, une startup fondée par Hashem Al-Ghaili, ambitionne de réaliser des greffes de tête grâce à des systèmes robotiques de haute précision. Ce projet innovant utilise l’intelligence artificielle pour diriger des bras qui vont permettre de retirer la tête d’un patient et de la greffer sur un corps de donneur compatible. Cette technologie pourrait offrir une nouvelle vie aux personnes souffrant de maladies incurables comme les cancers en phase terminale, la paralysie et les maladies neurodégénératives telles que l’Alzheimer et le Parkinson.

BrainBridge voudrait greffer une tête à un patient dans moins de 10 ans

BrainBridge envisage d’utiliser des systèmes robotiques rapides pour préserver l’état du cerveau pendant l’opération. Les algorithmes d’intelligence artificielle dirigeraient les nombreuses étapes complexes de la chirurgie, notamment la reconnexion de la moelle épinière, des nerfs et des vaisseaux sanguins. Des adhésifs chimiques spécifiques et d’autres matières seraient utilisés pour reconnecter les neurones sectionnés. Cette technologie avancée pourrait offrir de nouvelles solutions à des problèmes médicaux jusqu’alors insolubles.

Cependant, la communauté scientifique reste prudente face à ces annonces. Ce n’est pas la première fois qu’une telle promesse est faite. En 2017, le chirurgien italien Sergio Canavero avait lui aussi proposé de réaliser des greffes de tête, sans succès, il n’a réussi qu’à échanger des parties du corps sur des cadavres. Les défis techniques et éthiques sont immenses, et le projet de BrainBridge n’est encore qu’en phase conceptuelle. Il faudra donc attendre de voir si cette vision se concrétisera en pratique.