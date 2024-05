Les arnaques se multiplient sur les plates-formes de réservation, voici comment Google Maps peut sauver vos vacances

Réserver en ligne sa chambre d'hôtel pour les vacances est loin d'être sans risque. Clarisa Murgia, une jeune influenceuse argentine, l'a appris à ses dépens. La preuve qu'il faut être vigilant avant de passer à la caisse… et que Google Maps peut parfois vous sauver la mise.

Les périodes de vacances représentent souvent une opportunité en or pour les escrocs de tout bord. En ligne, le danger est réel comme l'ont rappelé les chercheurs de Kapersky en juillet 2023. Avant les congés d'été notamment, les arnaques aux faux billets d'avion, aux faux sites d'hébergement ou encore aux faux jeux concours et aux sondages bidons se multiplient sur la toile.

D'où l'importance de toujours vérifier l'authenticité d'un site Web, d'utiliser des plateformes de réservation fiables et reconnues et surtout d'éviter de partager ses informations personnelles ou financières avec le premier service client qui se présente.

Gare à vos réservations en ligne, même dans des hôtels réputés

Et encore, préférer une chaîne d'hôtels réputée ne vous sauve pas forcément d'une belle arnaque… Clarisa Murgia, une influenceuse argentine, en a fais les frais. Comme le rapportent nos confrères du tabloïd britannique The Sun, la créatrice de contenus a choisi de s'organiser un road-trip en Europe pour ses dernières vacances.

Direction l'Italie tout d'abord. Pour la première étape de son voyage, elle est séduite par cette annonce pour une chambre d'un hôtel italienne B&B avec “vue imprenable sur la mer”. Elle s'empresse de faire sa réservation avant de s'envoler vers la Botte.

Une fois sur place et l'enregistrement effectué, elle grimpe de sa chambre avec la hâte de découvrir de ses yeux cette magnifie vue. Et là, c'est la douche froide, glacée on pourrait même dire. Pour cause, la vue merveilleuse vantée sur l'annonce n'est en réalité qu'un gigantesque poster affiché sur le mur du bâtiment d'en face !

Un petit détour sur Google Maps aurait pu sauver son séjour

La vacancière a partagé la supercherie dans une vidéo sur TikTok, qui accumule aujourd'hui plus de trois millions de vues. “Je me sens arnaquée les gars. Personne ne m'a jamais trompé comme ça auparavant !”, a-t-elle écrit en description.

La mésaventure de Clarisa prouve à quel point réserver un séjour ou une chambre en ligne représente des risques… En plus des conseils précédemment cités, un petit détour sur Google Maps pour vous éviter ce genre de déconvenues. Pour cause, Clarisa aurait pu facilement découvrir via Street View que l'hôtel en question ne donnait pas du tout sur la mer. Comme quoi, le service de cartographie a d'autres utilités que celui de vous donner le meilleur itinéraire.