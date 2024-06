IKEA lance un magasin virtuel sur un jeu vidéo, avec de véritables employés rémunérés

Le géant suédois de l'ameublement Ikea a décidé de fusionner les mondes numérique et physique en recrutant des employés pour son propre magasin virtuel sur la célèbre plateforme de jeux Roblox.

Croyez-le ou non, IKEA s’apprête à lancer son propre magasin virtuel sur un jeu vidéo. Les offres d'emploi, ouvertes aux candidats âgés de 18 ans et plus au Royaume-Uni et en Irlande, offrent la possibilité de gagner 13,15 livres sterling (14,80 euros) de l'heure en servant des boulettes de viande pixelisées et en aidant les clients à naviguer dans la salle d'exposition numérique de l'entreprise.

Cette initiative sans précédent d'Ikea s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'entreprise pour présenter les diverses possibilités de carrière qu'elle peut offrir, tant dans le monde réel que dans le monde virtuel.

Ikea recrute des employés pour son magasin virtuel

Le processus de candidature lui-même est une expérience unique : les candidats à l'embauche doivent répondre à des questions telles que « Que feriez-vous si nous n'avions plus de hot-dogs pixellisés dans notre bistrot ? » et « Si vous étiez un meuble Ikea pixellisé, lequel seriez-vous et pourquoi ? ». Cette approche originale semble destinée à séduire le public de Roblox, qui est principalement composé de jeunes joueurs.

Bien que les contrats d'emploi soient limités, la nature du travail à distance et le taux de rémunération de 13,15 livres sterling de l'heure, qui correspond au salaire minimum, en font une opportunité attrayante pour les joueurs désireux de se plonger dans le monde de la vente au détail virtuelle.

Ce n'est pas la première fois qu'une marque tente de s'implanter sur Roblox. Il y a quelques mois, Walmart a lancé un magasin virtuel limité, permettant aux joueurs de parcourir et d'acheter des articles du monde réel. Cette initiative a été perçue par certains comme une étape inquiétante vers l'effacement des frontières entre les domaines numérique et physique, en particulier lorsqu'il s'agit de commercialiser des produits auprès d'un jeune public.

La décision d'Ikea de limiter les emplois virtuels aux personnes âgées de 18 ans et plus est prudente, car elle permet d'éviter les pièges potentiels du travail des enfants qui ont affecté Roblox dans le passé. Le concept global d'un détaillant de meubles recréant l'ensemble de son activité au sein d'une plateforme de jeu est pour le moins assez atypique, et c’est justement ça qui pourrait attirer les curieux.