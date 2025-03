Cette nouvelle offre promet de réduire le coût de la recharge des voitures électriques

Le prix d’une recharge électrique varie selon les réseaux et les modes de paiement, ce qui complique l’évaluation des coûts. Electra propose une offre d’abonnement garantissant un tarif fixe au kWh. Cette initiative pourrait intéresser les conducteurs rechargeant fréquemment en dehors de chez eux.

Si la voiture électrique permet de réduire les dépenses en carburant, le prix d’une recharge publique reste difficile à anticiper. Selon la borne utilisée et le mode de paiement, les tarifs peuvent varier, notamment sur autoroute. Certains conducteurs privilégient la recharge à domicile, tandis que d’autres doivent s’appuyer sur des réseaux publics où les prix sont souvent imprévisibles. Cette variabilité complique la gestion des coûts au quotidien.

Pour répondre à ce problème, Electra propose l’abonnement Electra+, qui permet de bénéficier d’un tarif fixe en échange d’un paiement mensuel. Deux formules sont proposées : 4,99 €/mois pour un prix de 0,39 €/kWh et 19,99 €/mois pour un tarif réduit à 0,29 €/kWh. L’entreprise affirme que ces offres deviennent rentables après une ou deux charges complètes, selon le modèle de véhicule et l’utilisation des bornes de son réseau.

Electra cherche à stabiliser le prix de la recharge avec un abonnement

Les tarifs habituels des bornes Electra tournent autour de 0,49 €/kWh, voire 0,59 €/kWh sur certaines stations. Avec l’abonnement, la réduction peut représenter une économie significative pour ceux qui rechargent régulièrement sur ce réseau. Par exemple, une Peugeot e-208, qui consomme environ 18 kWh/100 km, aurait un coût de 7 euros pour 100 km avec l’abonnement à 4,99 €, contre 5,2 euros avec la formule à 19,99 €. Un Tesla Model 3 Propulsion, avec une consommation moyenne de 15 kWh/100 km, tomberait à 5,8 euros pour 100 km avec la première formule et 4,3 euros avec la seconde. À titre de comparaison, une voiture essence comme une Renault Clio ou une Peugeot 308 coûte environ 12 euros pour la même distance, et un modèle diesel tourne autour de 10 euros.

Au-delà de l’aspect économique, cette offre vise également à fidéliser les utilisateurs. Electra, qui compte aujourd’hui 1 700 points de charge en France, cherche à stabiliser sa clientèle face à une concurrence de plus en plus présente. D’autres entreprises adoptent des stratégies similaires : Tesla propose un abonnement à 9,99 €/mois, permettant d’accéder à un tarif d’environ 0,30 €/kWh. Le choix d’un abonnement dépendra donc des habitudes de recharge, de la fréquence d’utilisation des bornes publiques et de la disponibilité des stations à proximité. Pour les conducteurs ayant accès à une recharge domestique, l’intérêt de cette offre sera plus limité.